Туристов больше, чем местных жителей: названы самые переполненные места в Европе

Больше всего от нашествия туристов страдают в Греции, Италии, Испании, Португалии, Хорватии и Австрии.

Греческие регионы Южные Эгейские острова и Ионические острова были признаны самыми густонаселенными туристами местами в Европе, где число посетителей превышает число местных жителей.

Как пишет The Independent со ссылкой на свежие данные "Евростата", в этих двух регионах Греции было зафиксировано наибольшее количество ночевок туристов на душу населения по сравнению с другими регионами континента в 2024 году.

При этом подчеркивается, что составленный список фокусируется на так называемых "малых регионах" ЕС, то есть на территориях с населением от 150 тысяч до 800 тысяч человек.

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Данные показывают, что туристы, посещающие регион Южного Эгейского моря, в который входят Киклады и Додеканесские острова, включая популярные Санторини и Родос, проводили там около 127 ночей на одного жителя.

В 2024 году в регионе было зафиксировано 41,5 миллиона ночевок при населении около 326-328 тысяч человек, что означает, что в регионе наблюдался самый большой разрыв между количеством туристов и жителей среди всех регионов ЕС.

Следующим по плотности туристов регионом стали Ионические острова, включающие такие направления, как Корфу и Закинтос, где на одного жителя приходилось 103 ночевки, что составляет более 20,5 миллионов ночей при населении около 200 тысяч человек в 2024 году.

Также исследование установило, что от нашествия туристов также страдают некоторые регионы Италии, Австрии, Испании и Португалии.

Регионы ЕС с наибольшей плотностью туристов (количество ночевок по отношению к численности населения):

Южное Эгейское море, Греция. Ионические острова. Южный Тироль, Италия. Адриатическое побережье Хорватии. Балеарские острова, Испания. Крит, Греция. Тироль, Австрия. Алгарве, Португалия. Канарские острова, Испания. Зальцбург, Австрия.

Чрезмерный туризм в Европе

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, на фоне всплеска овертуризма в некоторых из самых популярных туристических городов, путешественники страмятся к поиску альтернативных вариантов отпуска. Один из них – сравнительно новый тренд "мини-туризма", который, впрочем, также имеет ряд недостатков.

Примечательно, что из-за чрезмерного наплыва туристов жители многих городов Европы в итоге сами не попадают в их главные достопримечательности. Например, примерно четверть лондонцев ни разу не посещали знаменитое колесо обозрения "Лондонский глаз".

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