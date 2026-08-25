Туристов больше, чем местных жителей: названы самые переполненные места в Европе

Греческие регионы Южные Эгейские острова и Ионические острова были признаны самыми густонаселенными туристами местами в Европе, где число посетителей превышает число местных жителей.
Как пишет The Independent со ссылкой на свежие данные "Евростата", в этих двух регионах Греции было зафиксировано наибольшее количество ночевок туристов на душу населения по сравнению с другими регионами континента в 2024 году.
При этом подчеркивается, что составленный список фокусируется на так называемых "малых регионах" ЕС, то есть на территориях с населением от 150 тысяч до 800 тысяч человек.
Данные показывают, что туристы, посещающие регион Южного Эгейского моря, в который входят Киклады и Додеканесские острова, включая популярные Санторини и Родос, проводили там около 127 ночей на одного жителя.
В 2024 году в регионе было зафиксировано 41,5 миллиона ночевок при населении около 326-328 тысяч человек, что означает, что в регионе наблюдался самый большой разрыв между количеством туристов и жителей среди всех регионов ЕС.
Следующим по плотности туристов регионом стали Ионические острова, включающие такие направления, как Корфу и Закинтос, где на одного жителя приходилось 103 ночевки, что составляет более 20,5 миллионов ночей при населении около 200 тысяч человек в 2024 году.
Также исследование установило, что от нашествия туристов также страдают некоторые регионы Италии, Австрии, Испании и Португалии.
Регионы ЕС с наибольшей плотностью туристов (количество ночевок по отношению к численности населения):
- Южное Эгейское море, Греция.
- Ионические острова.
- Южный Тироль, Италия.
- Адриатическое побережье Хорватии.
- Балеарские острова, Испания.
- Крит, Греция.
- Тироль, Австрия.
- Алгарве, Португалия.
- Канарские острова, Испания.
- Зальцбург, Австрия.
Чрезмерный туризм в Европе
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, на фоне всплеска овертуризма в некоторых из самых популярных туристических городов, путешественники страмятся к поиску альтернативных вариантов отпуска. Один из них – сравнительно новый тренд "мини-туризма", который, впрочем, также имеет ряд недостатков.
Примечательно, что из-за чрезмерного наплыва туристов жители многих городов Европы в итоге сами не попадают в их главные достопримечательности. Например, примерно четверть лондонцев ни разу не посещали знаменитое колесо обозрения "Лондонский глаз".
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