Туристов больше, чем местных жителей: названы самые переполненные места в Европе

Греческие регионы Южные Эгейские острова и Ионические острова были признаны самыми густонаселенными туристами местами в Европе, где число посетителей превышает число местных жителей.

Как пишет The Independent со ссылкой на свежие данные "Евростата", в этих двух регионах Греции было зафиксировано наибольшее количество ночевок туристов на душу населения по сравнению с другими регионами континента в 2024 году.

При этом подчеркивается, что составленный список фокусируется на так называемых "малых регионах" ЕС, то есть на территориях с населением от 150 тысяч до 800 тысяч человек.

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Данные показывают, что туристы, посещающие регион Южного Эгейского моря, в который входят Киклады и Додеканесские острова, включая популярные Санторини и Родос, проводили там около 127 ночей на одного жителя.

В 2024 году в регионе было зафиксировано 41,5 миллиона ночевок при населении около 326-328 тысяч человек, что означает, что в регионе наблюдался самый большой разрыв между количеством туристов и жителей среди всех регионов ЕС.

Следующим по плотности туристов регионом стали Ионические острова, включающие такие направления, как Корфу и Закинтос, где на одного жителя приходилось 103 ночевки, что составляет более 20,5 миллионов ночей при населении около 200 тысяч человек в 2024 году.

Также исследование установило, что от нашествия туристов также страдают некоторые регионы Италии, Австрии, Испании и Португалии.

Регионы ЕС с наибольшей плотностью туристов (количество ночевок по отношению к численности населения):

  1. Южное Эгейское море, Греция.
  2. Ионические острова.
  3. Южный Тироль, Италия.
  4. Адриатическое побережье Хорватии.
  5. Балеарские острова, Испания.
  6. Крит, Греция.
  7. Тироль, Австрия.
  8. Алгарве, Португалия.
  9. Канарские острова, Испания.
  10. Зальцбург, Австрия.

Чрезмерный туризм в Европе

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, на фоне всплеска овертуризма в некоторых из самых популярных туристических городов, путешественники страмятся к поиску альтернативных вариантов отпуска. Один из них – сравнительно новый тренд "мини-туризма", который, впрочем, также имеет ряд недостатков.

Примечательно, что из-за чрезмерного наплыва туристов жители многих городов Европы в итоге сами не попадают в их главные достопримечательности. Например, примерно четверть лондонцев ни разу не посещали знаменитое колесо обозрения "Лондонский глаз".

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