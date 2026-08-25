Силы обороны повредили истребитель МиГ-29 на аэродроме 'Миллерово', – Генштаб

Также пострадали комплексы РЭБ и склады.

Подтверждено повреждение 24 августа 2026 года истребителя МиГ-29 на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области Российской Федерации. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также в ночь на 25 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей российского агрессора. В частности, в оккупированном Луганске был поражен специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Пересвет-М".

Кроме того, была поражена станция радиоэлектронного подавления спутниковой связи "Starlink" в Мирном (ТОТ АР Крым).

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По данным Генштаба, удары были нанесены также по складу горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника в оккупированном Бердянске, а также по складам материально-технических средств подразделения оккупантов в Приморске Запорожской области.

Удары по российским целям

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 августа Силы обороны поразили два ключевых объекта российской нефтяной отрасли – Афипский НПЗ и Астраханский ГПЗ.

Афипский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с годовым объемом переработки 6,25 млн. тонн нефти. Это более 2% от общего объема нефтепереработки РФ.

Кроме того, подтверждено поражение в ночь на 24 августа двух установок сепарации газа У-272 на Астраханском ГПЗ в Астраханской области России. Проектная мощность завода составляет до 12 миллиардов кубических метров газа в год и около 7,3 миллиона тонн газового конденсата в год.

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