Microsoft тратит до $28 000 в месяц на ИИ для одного сотрудника: названы суммы

Внутренняя таблица компании показала, насколько сильно отличаются расходы на ИИ в разных подразделениях.

Сотрудники Microsoft в добровольном порядке анонимно раскрыли, сколько ресурсов искуcственного интеллекта (ИИ) используют в работе. В корпорации существует внутренняя платформа для отслеживания разных показателей и обеспечения прозрачности. В этом году в ней появился новый показатель – "AI $ Usage Per Month"

Сводная таблица с 600 записями оказалась в распоряжении Business Insider. Около 350 человек указали данные о своем использовании ИИ-инструментов. Медианное значение составило 300 долларов (около 13 000 грн) за 28 дней.

При этом разброс оказался огромным. Самый высокий показатель достиг $28 000 – столько за 28-дневный период указал сотрудник отдела Microsoft Customer and Partner Solutions. Тогда как у некоторых работников расходы составляли всего несколько долларов.

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Существенные различия наблюдаются и между подразделениями:

Azure – медиана $241, диапазон от $1 до $7500;

Cloud + AI – $325, от $1 до $15 000;

CoreAI – $975, от $40 до $16 000;

Experiences and Devices – $250, от $1 до $3391;

Microsoft AI – $490, от $45 до $10 000;

Microsoft Customer and Partner Solutions – $134, от $1 до $28 000;

Security – $526, от $58 до $10 000.

Важно, что речь не о деньгах, которые сотрудники платят из собственного кармана. Это оценка стоимости вычислительных мощностей и других ИИ-инструментов, которые они используют для выполнения рабочих задач.

Появление такой статистики связано с масштабными инвестициями Microsoft в искусственный интеллект. IT-гигант тратит сотни миллиардов долларов на ИИ-инфраструктуру и одновременно пытается понять, насколько активно сотрудники используют доступные им инструменты.

Пока для одних сотрудников ИИ-модели остаются инструментом для редких запросов, другие фактически превратили их в постоянную часть рабочего процесса, расходуя на это тысячи долларов вычислительных ресурсов.

Новое исследование показало, что офисные работники по сути превращаются в "нянь" для ИИ-моделей. Работники тратят до 6 часов в неделю на присмотр за ИИ, что вызывает усталость и раздражение.

Глава Nvidia считает, что бум ИИ превратит электриков и сантехников в новую элиту. Уже сегодня отрасль сталкивается с дефицитом квалифицированных рабочих кадров, хотя за такую работу предлагают очень хорошие зарплаты и не требуют университетского диплома.

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