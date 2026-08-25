Украина получила политическое решение по SCALP: Зеленский рассказал, что будет дальше

В настоящее время все вопросы будут обсуждаться техническими командами, отметил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Великобритании и Франции политическое решение относительно производства дальнобойных ракет SCALP. Об этом Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает корреспондент УНИАН.

"Мы получили подтверждение от Великобритании. Мы ждали, потому что до этого мы разговаривали с Эммануэлем (Макроном). Он мне подтвердил разблокировку SCALP и лицензии. Мы ждали положительного ответа от Великобритании. Вчера мы получили положительный ответ от двух стран. Теперь я очень верю, что всё не утонет в бюрократии наших стран. Будем действовать. У нас есть позитив. Я считаю, что это сильный позитив и сильное решение. Надо действовать, пока есть возможность", – сказал Зеленский.

После получения положительного решения, по словам президента, должны встретиться технические команды, которые займутся составлением графика производства.

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"Кроме того, вчера было принято решение, что через 7–10 дней у нас уже будет график по FREYJA – когда мы будем встречаться, где у нас возникают затруднения, с какой компанией, с какой страной у нас что-то не получается. Потому что все очень серьезно к этому относятся. Будем все разблокировать", – добавил Зеленский.

Что этому предшествовало

Ранее о том, что Лондон одобрил передачу Украине секретных данных о британских компонентах дальнобойных ракет SCALP, сообщила пресс-служба канцелярии британского премьер-министра. Отмечалось, что целью этой передачи является налаживание их сборки на территории Украины.

В то же время, по мнению авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, это решение пока вызывает много вопросов. В частности, по его мнению, Украина всё равно будет вынуждена согласовывать с партнёрами каждый запуск таких ракет по территории РФ.

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