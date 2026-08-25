'Джентльмены' Гая Ричи получили продолжение еще до премьеры нового сезона

Выход новых эпизодов сериала запланирован на 3 сентября 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix представил первый полный трейлер второго сезона криминального сериала "Джентльмены" (The Gentlemen) от знаменитого режиссера и продюсера Гай Ричи.

Премьера новых эпизодов шоу запланирована на 3 сентября 2026 года.

"Амбиции нельзя обуздать… Когда Бобби становится на пути расширения криминальной империи, Эдди и Сьюзи предстают перед выбором: подчиниться или сделать свой ход", - говорится в описании к трейлеру.

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"Джентльмены" 2-й сезон: трейлер и сюжет

Как пишет Variety, во втором сезоне Эдди Хорниман (Тео Джеймс), английский аристократ, оказавшийся втянутым в криминальный бизнес, и Сьюзи Гласс (Кая Скоделарио), влиятельная фигура преступного мира, продолжат развивать свое дело уже за пределами Великобритании.

Они отправятся в Италию. Параллельно Эдди будет укреплять позиции не только в преступном мире, но и среди британской аристократии. Однако новые амбиции приведут его к опасному противостоянию с влиятельными криминальными фигурами.

К своим ролям вернутся Рэй Уинстон, Гарри Гудвинс, Джоэли Ричардсон, Дэниел Ингс, Джасмин Блэкбороу и Винни Джонс. Также во втором сезоне появятся Джанкарло Эспозито, Майкл Ву, Руби Сир и Пирс Куигли.

Среди новичков актерского состава - Бенджамин Клементайн, Бенедетта Поркароли, Амра Маласси, Тайлер Конти, профессиональный боксер Крис Юбэнк-младший и ведущая "Острова любви" Майя Джама.

Новый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Сериал "Джентльмены" продлили на 3-й сезон: что известно

По информации издания, сериал официально получил продление на третий сезон, который сейчас третий сезон находится на стадии подготовки к производству. Сценарии пока не завершены, а новый актерский состав еще не утвержден, несмотря на появившиеся ранее слухи об участии Меган Маркл. Производство должно начаться в ближайшее время.

"Амбиции "Джентльменов" выросли, мир сериала расширился, а последствия стали более серьезными. Третий сезон казался неизбежным, и я с нетерпением жду возможности еще сильнее раздвинуть его границы", - заявил Гай Ричи.

Ричи также вернется в качестве режиссера третьего сезона. Сценарий он напишет совместно с Мэттью Ридом.

Напомним, "Джентльмены" - криминальный сериал Гая Ричи, основанный на его одноименном фильме 2019 года. В центре сюжета - аристократ Эдди Хорниман, который после смерти отца наследует семейное поместье и неожиданно обнаруживает, что оно является частью огромной империи по производству и продаже марихуаны. Пытаясь сохранить семейное состояние, Эдди оказывается втянут в мир британской преступности, где сталкивается с влиятельными криминальными группировками и Сьюзи Гласс - представительницей наркобизнеса.

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