В Москву неожиданно прилетел военный транспортник из США

С какой целью борт прибыл в Россию на данный момент неизвестно.

25 августа в московский аэропорт "Внуково" прилетел военный транспортный самолет Boeing C-17. Как следует из данных сервиса Flightradar24, он вылетел из Риги в 08.50 и чуть больше, чем через час прибыл в Россию.

Этот Boeing C-17A Globemaster III с регистрационным номером 07-7181 принадлежит военно-воздушным силам США. Именно из США он 23 августа прибыл в Ригу. Предыдущим пунктом его маршрута, указывает сервис отслеживания полетов, был район Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд, где расположена объединенная база Эндрюс (Joint Base Andrews). Оттуда обычно вылетают американские президенты и другие высокопоставленные лица. Там же базируется Air Force One – самолет президента США.

Но Globemaster III не является президентским бортом. Это тяжелый военно-транспортный самолет, который используется для перевозки военных, техники и грузов, а также может привлекаться к правительственным и специальным миссиям.

Видео дня

На данный момент неизвестно, что или кого перевозил самолет. Никаких данных от американской стороны не поступало. В Кремле также заявили, что не владеют информацией, а у российского диктатора, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не запланировано никаких встреч с американцами.

Предыдущие контакты

Добавим, что в феврале 2025 года в московский аэропорт Внуково прилетал самолет ВВС США Gulfstream C-37B. Позже стало известно, что на нем доставили в Москву основателя криптобиржи BTC-e Александра Винника. Его вернули в Россию в результате обмена с США. Винника обменяли на школьного учителя Марка Фогеля, которого в России приговорили к 14 годам колонии за "контрабанду наркотиков". А Винника в США обвиняли в отмывании денег на сумму около 4 миллиардов долларов.

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