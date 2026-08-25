Женщина забронировала отпуск на Ибице в августе, но погода её поразила

Внезапное изменение уровня моря привело к подтоплению, сильным дождям и порывистому ветру.

Туристка, запланировавшая отдых на популярном испанском острове, забеспокоилась после ливней, сильного ветра и внезапного повышения уровня моря. Как пишет The Mirror, она даже опасается, что из-за непогоды её рейс могут задержать.

"Мама, забронировавшая поездку на Ибицу, уже начала сожалеть о своём решении после того, как остров накрыла волна "экстремальной погоды". Женщина опасается, что из-за непогоды её "рейс могут задержать", – пишет издание.

Говорят, что Ибицу давно считают мировой столицей вечеринок. Когда вспоминают этот остров, чаще всего представляют переполненные клубы, яркие вечеринки и известных диджеев, под чьи сеты танцуют тысячи людей. Однако Ибица известна не только ночной жизнью.

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Здесь есть живописные и спокойные пляжи, которые прекрасно подходят для тех, кто хочет отдохнуть от шума и суеты. Любители пеших прогулок также имеют большой выбор маршрутов – от изрезанных скалистых побережий до живописных прибрежных троп, сосновых лесов и других впечатляющих природных локаций.

Для ценителей истории особый интерес представляет Дальт-Вила – окруженный крепостными стенами старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, остров предлагает немало других вариантов для отдыха.

Неудивительно, что Ибица остается популярным направлением для самых разнообразных видов отдыха. Обычно здесь жаркое лето и мягкая, комфортная зима, поэтому остров привлекает туристов в течение всего года. Однако в этом августе ситуация оказалась совсем иной – на Ибице начались ливни и наводнения

Внезапное изменение уровня моря вызвало подтопления, сильные дожди и порывистый ветер. Сообщалось, что местные жители и туристы в спешке покидали пляж Платжа-де-с'Ареналь в городе Сан-Антони-де-Портмани.

Между тем мэрия Сан-Антонио отменила мероприятие, посвященное музыке одной из испанских рок-групп. Причиной назвали "соображения безопасности" – сцену окружила морская вода.

Речь идет о том, что наводнения произошли после предупреждений синоптиков об угрозе так называемых "мини-цунами", или риссаг, как их называют на Балеарских островах. Такие внезапные колебания уровня моря ожидались в отдельных районах архипелага в начале недели.

Majorca Daily Bulletin сообщило, что в понедельник на Майорке зафиксировали два незначительных явления, известные как риссаги или метеоцунами, в портах Андрач и Сольер. Между тем на Балеарских островах оставалось в силе предупреждение о риске внезапных изменений уровня моря.

Как туристы переживают непогоду

Многие отдыхающие на Ибице поделились в соцсетях своими впечатлениями от "экстремальной погоды".

Одна из туристок сняла на видео территорию возле бассейна своего отеля. На кадрах видно, как сильный ветер раскачивает пальмы, а подушки на шезлонгах пришлось закрепить, чтобы их не сдуло. Женщина опубликовала видео в TikTok.

К видео она написала: "Они сказали: езжай на Ибицу в августе!!!". А в подписи к ролику добавила: "Похоже, наш рейс могут задержать!"

Другие пользователи TikTok активно комментировали её публикацию и делились собственным опытом.

"Я ездила в августе, и там было так солнечно и жарко – 33 градуса", – написал один из пользователей.

Другой вспомнил свой опыт: "Друг, в прошлом году мы попали в самый сильный шторм, который Ибица пережила за последние десятилетия".

Еще один пользователь рассказал: "В эту субботу мы проведем 12 часов на Ибице без отеля".

На это туристка ответила: "В субботу, я уверена, будет замечательно! Не волнуйтесь, такая погода здесь бывает очень редко!"

Впрочем, другой комментатор заметил: "Все знают, что в это время года существует вероятность экстремальной погоды".

Другая туристка, отдыхающая на Ибице, решила отнестись к ситуации с юмором. Она опубликовала забавное видео, в котором пошутила над собой после того, как сначала делилась в соцсетях красивыми кадрами с отдыха, вызывая зависть у подписчиков, а затем была "поставлена на место" ливнем.

В подписи к видео она написала: "Вчера: "В общем, я на Ибице… а ты – нет". Сегодня: Ибица поставила меня на место. Мы простояли под тем зонтиком гораздо дольше, чем было разумно, прежде чем признали поражение!"

Смертельная жара в Европе 2026

Напомним, более 30 тысяч человек уже умерли в Европе этим летом из-за аномально высоких температур во время четырёх рекордных волн жары, которые накрыли континент одна за другой. Об этом свидетельствуют предварительные данные, собранные несколькими европейскими странами. Так, только в Германии, Франции и Испании число сверхнормальных смертей уже превысило 25 тысяч. Вероятно, после обработки полной статистики за август число жертв жары значительно возрастет.

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