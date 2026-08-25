Американский реактивный самолет SJ30 установил рекорд скорости в своем классе

SyberJet SJ30-2 – это лёгкий реактивный бизнес-джет, выпускаемый американской компанией SyberJet Aircraft.

SyberJet SJ30-2 установил неофициальный рекорд скорости перелета через континент с востока на запад для легких реактивных самолетов (категория C-1.f), сообщила компания.

SJ30-2 преодолел расстояние от Джексонвилла (Флорида) до Сан-Диего (Калифорния) примерно за 4 часа 7 минут со средней скоростью 813 км/ч.

Ожидается, что официальная сертификация рекорда Национальной авиационной ассоциацией США и Международной авиационной федерацией займет около 90 дней.

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C-1.f – международная категория, включающая самолеты с горизонтальным взлетом и посадкой, оснащенные силовой установкой и имеющие взлетную массу от 6000 до 9000 кг. Предыдущий рекорд – 546 км/ч – был установлен самолетом Embraer Phenom 300 в 2013 году.

Сам SJ30 – лёгкий реактивный самолёт бизнес-класса, созданный для частных и корпоративных перелётов. Максимальная скорость SJ30 составляет 0,83 Маха (более 900 км/ч). Он может преодолевать расстояние до 4630 километров без дозаправки. Салон рассчитан на 6–7 пассажиров.

Авиационные рекорды – последние новости

Ранее американская корпорация Gulfstream Aerospace объявила, что её бизнес-джет G700 установил новый рекорд скорости на маршруте между Лос-Анджелесом (США) и Фарнборо (Англия), преодолев расстояние в 8778 км за 8 часов 27 минут.

Таким образом, G700 улучшил результат Global 8000 канадской компании Bombardier на 19 минут. Интересно, что предыдущий рекорд был установлен совсем недавно – тогда Global 8000 преодолел маршрут за 8 часов 46 минут.

Также УНИАН писал о марафонском перелете Airbus A350-1000ULRиз Мельбурна в Тулузу. Авиалайнер преодолел 23 075 км за 24 часа 24 минуты, установив новый мировой рекорд дальности беспосадочного полета для коммерческого самолета.

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