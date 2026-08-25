Названы самые популярные автомобили на крупнейшем рынке Европы: какая модель лидирует

Продажи новых электромобилей в Германии значительно выросли.

За первые семь месяцев (январь–июль) 2026 года на рынке Германии было продано 1 747 512 новых автомобилей, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Focus2Move.

У ведущих брендов наблюдается значительная разница в динамике продаж: часть моделей Volkswagen демонстрирует резкое падение (T-Roc, Tiguan, Passat), тогда как новые электромобили, такие как Volkswagen ID.3, напротив, показывают существенный рост.

Главная особенность рейтинга – стремительный рост продаж нескольких моделей, не входящих в ТОП-10. Речь идет, в первую очередь, о Tesla Model Y, которая продемонстрировала рост на 188,1%. Также можно отметить удивительный скачок продаж Mercedes CLA (153,5%), Skoda Elroq (101,1%) и BMW X3 (99,1%).

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Если говорить конкретно о десятке лидеров, то здесь уверенно доминирует Volkswagen – представители бренда заняли первые три места. Лидером, что вполне ожидаемо, оказался Volkswagen Golf, который за долгие десятилетия стал настоящим народным автомобилем.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Германии

Volkswagen Golf (+5,7%). Volkswagen T-Roc (-19,7%). Volkswagen Tiguan (-12,8%) BMW X1 (+9,1%). Skoda Octavia (+5,3%). Opel Corsa (+2,8%). Mercedes GLC (+25,6 %). Mini (+35,0%). BMW X3 (+99,1%). Audi A6 (+15,3%).

Мировой авторынок – последние новости

По итогам первых семи месяцев Tesla Model Y сохранила лидерство на мировом рынке кроссоверов. Продажи модели выросли на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило ей существенно увеличить отрыв от ближайшего конкурента – Toyota RAV4. Продажи японского кроссовера обвалились на 25,2%.

Также по итогам января-июня лидером американского авторынка остался пикап Ford F-Series. Tesla Model Y заняла лишь седьмое место, а Toyota RAV4 продемонстрировала наибольшее падение продаж среди всех моделей, вошедших в ТОП-10.

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