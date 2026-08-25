Украине не хватает €23 миллиардов на оборону, – Politico

Деньги из бюджета на второе полугодие уже израсходованы.

Украина сталкивается с дефицитом финансирования обороны в размере 23 миллиардов евро из-за задержки поступления финансовой поддержки со стороны западных партнеров, пишет Politico.

Средства нужны не только на вооружение и противовоздушную оборону, но и для выплаты зарплат военным, поддержки семей погибших и обеспечения Украины необходимыми поставками к началу 2027 года.

Дефицит финансирования возник после того, как Украина досрочно израсходовала средства, предназначенные на второе полугодие. Причиной стало задержка предоставления кредита от Евросоюза в размере 90 млрд евро со стороны Венгрии в начале этого года.

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Средства были потрачены, в частности, на волоконно-оптические дроны, ударные дроны средней дальности и перехватчики. Этот дефицит добавляется к 30 млрд евро, которые Европа уже пообещала предоставить Украине в этом году в рамках займа на 90 млрд.

24 августа Европейская комиссия частично удовлетворила запрос Киева, одобрив новые оборонные закупки для Украины на сумму 6,1 млрд евро. Этот последний транш из кредитного пакета ЕС на сумму 90 млрд евро пойдет на финансирование ракет противовоздушной обороны и боеприпасов, а также радиолокационных станций, которые входят в число самых насущных потребностей Киева.

По словам президента Владимира Зеленского, Украине требуется от 6,8 до 8,5 млрд евро, чтобы обеспечить "нормальный старт" в следующем году. Эти средства необходимы заранее для оплаты вооружения и других поставок на январь 2027 года. Еще около 17 млрд евро потребуется на выплату зарплат военным, выплаты семьям погибших солдат и другие расходы.

Финансовая поддержка Украины со стороны ЕС – главные новости

Евросоюз предоставляет Киеву кредит на 90 млрд евро – при этом Украина его возвращать не будет. Кредит должна выплатить Россия в виде репараций после завершения войны. Из общей суммы60 млрд евро направят на военную помощь, остальные 30 млрд – на бюджетные расходы.

Несмотря на то, что финансирование Украины было согласовано ещё в середине декабря прошлого года, долгое время кредит находился под вето со стороны бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

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