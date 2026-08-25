Суд отправил Мудрую под стражу с залогом в 20 миллионов гривен: она сделала заявление

Это мера пресечения по делу "Форест Гамп".

Судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшей заместительнице главы Офиса президента Ирине Мудрой меру пресечения по делу "Форест Гамп" – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен. Об этом сообщает Радио "Свобода".

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Мудрую под стражу с альтернативой залога в 150 млн грн. Ее защита настаивала, что мера пресечения вообще не нужна.

Мудрая является подозреваемой по делу НАБУ "Форест Гамп" об отмывании 150 млн грн для внесения залога за фигуранта дела "Мидас". Ранее она заявляла о готовности отвечать на каждый вопрос следствия.

Видео дня

Обновлено в 10:45. Мудрая заявила в суде, что заявления бывшего народного депутата Украины Максима Микитася о передаче ей 4 миллионов долларов не соответствуют действительности. "Заявляю прямо – я никогда не получала от Микитася миллионов долларов. Ни наличными, ни на банковский счет, ни в какой-либо другой форме", – подчеркнула она.

Также в суде она отметила, что Микитась, фигурирующий в этом деле, был для неё "близким человеком", но именно он тайно записывал их разговоры.

"Из 237 разговоров 232 записаны через микрофон одного человека. Этот человек был мне близок, я ему доверяла, а он всё время меня записывал. Мне инкриминируют не деньги, которые я взяла, не подписанные документы. Мне инкриминируют то, что человек меня записывал. Он говорил, я слушала, он записывал", – цитирует выступление Мудрой в суде Центр противодействия коррупции.

После решения ВАКС Мудрая отметила, что попытается собрать необходимые 20 млн грн залога. Она заявила, что частично располагает собственными средствами. Кроме того, рассчитывает на помощь друзей. После вопроса о том, сколько ей нужно времени для сбора залога, один из адвокатов заявил, что на этом комментарии закончились.

Дело Ирины Мудрой – что известно

Как сообщал УНИАН, НАБУ и САП провели спецоперацию по разоблачению преступной организации под руководством ряда политических деятелей. Среди подозреваемых, в частности, были заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, действующий народный депутат Вадим Столар, а также бывший нардеп Максим Микитась.

По данным следствия, группа лиц использовала государственный Sense Bank для легализации средств, полученных преступным путем. В частности, группа лиц пыталась легализовать 150 млн гривен для внесения залога за одного из участников преступной организации по другому делу "Мидас".

21 августа Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн бывшему народному депутату Максиму Микитасю, который является одним из фигурантов нового расследования НАБУ и САП.

Вас также могут заинтересовать новости: