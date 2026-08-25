Биткоин снова рвется вверх: криптовалюта перепрыгнула психологическую отметку

За август ведущая криптовалюта подорожала на 28% и приближается к самому значительному месячному росту с ноября 2024 года.

Биткойн впервые с середины мая превысил отметку в 80 тысяч долларов и поднялся выше 81 тысячи долларов. Рост главной криптовалюты происходит на фоне ослабления доллара и мер Министерства финансов США по стабилизации рынка долгосрочных облигаций, пишет Reuters.

Отмечается, что в последний раз во время азиатской торговой сессии биткоин стоил 80 323,24 долл., а ранее в тот же день поднимался до 81 237,94 долл. – самого высокого уровня с середины мая. С начала августа криптовалюта подорожала на 28% и движется к самому большому месячному росту с ноября 2024 года.

Криптовалюты получили значительный импульс после того, как на прошлой неделе Минфин США обнародовал планы по выкупу большего количества долгосрочных облигаций, чтобы сдержать рост их доходности. Этот шаг усилил опасения инвесторов по поводу доллара.

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Старший исследователь HashKey Group Тим Сан отметил, что заявление главы Минфина США закрепило на рынке мнение о том, что по крайней мере до промежуточных выборов американские чиновники, вероятно, будут проявлять меньшую терпимость к дальнейшему росту доходности долгосрочных ценных бумаг.

"Это создало бы относительно благоприятный макроэкономический фон для таких активов, как биткоин и золото", – отметил Сан.

Кроме того, золото стало ещё одним бенефициаром слабости доллара, поднявшись до трёхмесячного максимума.

Глобальный руководитель направления исследований цифровых активов Standard Chartered Джефф Кендрик отметил, что заявление Минфина – это "именно то, что нравится биткоину", добавив, что эта криптовалюта была создана именно для того, чтобы дать инвесторам возможность избежать подобного вмешательства.

"Заявление Минфина побудило покупателей броситься на физические и цифровые активы, поскольку опасения по поводу девальвации вновь усилились. Устойчивый прорыв выше этого уровня открыл бы путь к движению в сторону 95 000–100 000 долларов", – отметил рыночный аналитик компании IG Тони Сикамор.

Курс биткоина к доллару – последние новости

В июле стало известно, что биткоин упал до 21-месячного минимума на фоне перспективы повышения процентных ставок в США и опасений относительно стратегии крупного корпоративного покупателя токена.

Ранее сообщалось, что, по мнению специалистов, снижение геополитической напряженности может поддержать рисковые активы, в частности криптовалюты. Особенно если это приведет к падению цен на нефть и снижению инфляционных ожиданий.

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