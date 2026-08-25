Мобилизация женщин в Украине: в ЦПД ответили, будет ли она проводиться

Руководитель этого центра подчеркнул, что женщины идут в армию исключительно добровольно.

Никакой мобилизации женщин в Украине не происходит и не будет происходить. Об этом в своем Telegram-канале заявил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Женщины идут в армию исключительно добровольно. Россияне сейчас паразитируют на этой теме благодаря некоторым нашим странным экспертам, которые решили поговорить о том, чего нет и не будет", - подчеркнул он.

Вопрос мобилизации женщин - последние новости

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Как сообщал УНИАН, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Министерство обороны Украины готовит изменения призывного возраста и другие "радикальные меры".

При этом он отметил, что изменений в вопросе мобилизации женщин и родителей троих и более детей в этом году не ожидается. Костенко напомнил, что Верховная Рада приняла закон, согласно которому женщины идут служить только по собственному желанию.

В то же время американский генерал в отставке и бывший представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что поддерживает мобилизацию женщин.

Он подчеркнул, что его дочь была военной, окончила военную академию США и воевала в Афганистане. Также отметил, что его жена воевала в Гренаде.

По его словам, женщины должны быть мобилизованы в армию, потому что они воюют ничуть не хуже мужчин.

Он добавил, что его жена и дочь были десантницами и прыгали с парашютом.

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