В Николаевской области беспилотник атаковал пригородный поезд: стали известны последствия

В поезде находилось 70 пассажиров, которых своевременно эвакуировали.

Вражеский беспилотник атаковал пригородный поезд "Николаев – Долинская". Благодаря своевременной эвакуации, удалось избежать жертв среди пассажиров и железнодорожников. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Николаев. Вражеский БПЛА поразил пригородный поезд "Николаев – Долинская". Была заблаговременно объявлена повышенная опасность и эвакуация. 70 пассажиров поезда и железнодорожники – все целы", – рассказал он.

Как добавили в "Укрзализныце", пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, благодаря своевременно объявленной повышенной опасности и оперативной работе железнодорожников во время эвакуации.

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"Мониторинговый центр "Укрзализныци", который круглосуточно следит за воздушными угрозами и предупреждает поездные бригады об опасности, заблаговременно передал команду об эвакуации. На месте уже работают экстренные службы и железнодорожники, которые ликвидируют последствия атаки", – говорится в сообщении

Исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов заявил, что на момент удара пассажиры находились в укрытии.

Вражеские атаки на пассажирские поезда

В последнее время военные армии РФ наносят удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, в частности, под атаками оказываются гражданские поезда. При поступлении сигнала о потенциальной опасности поезд немедленно останавливают, а пассажиров экстренно эвакуируют. Главными целями врага являются локомотивы.

Так, 23 августа российские оккупанты атаковали локомотив пассажирского поезда № 147 "Житомир – Одесса" реактивным "Шахедом". Всего на борту находилось 593 пассажира, из них 15 – дети. Благодаря своевременной эвакуации, обошлось без жертв.

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