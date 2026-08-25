В 'ПриватБанке' подешевел евро: актуальный курс валют на 25 августа

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,63 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 25 августа, не изменился и составляет 44,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 52,50 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 51,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник остался неизменным и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня аналогично соответствует вчерашнему показателю – 52,63 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 25 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,71 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 52,16 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 9 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 52,45 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,80 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: