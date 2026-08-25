У Путина сделали заявление о новой волне мобилизации в РФ

В Кремле назвали сообщения о новой мобилизации "информационными утками".

В Кремле прокомментировали заявления о возможной новой волне мобилизации в России, о которой в последнее время заявляют украинские власти, а также западные аналитики.

Как пишет "Медуза", у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле оценивают заявления о подготовке новой мобилизации и рассматривают ли российские власти какие-либо сценарии, подразумевающие ее объявление. В ответ Песков назвал это "информационными утками" и попыткой "раскачать ситуацию", обвинив во всем Украину.

"Это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле", – заявил он.

Видео дня

Мобилизация в России - что известно

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что Россия, вероятно, готовится к новой волне принудительной мобилизации. Так, в прошлом месяце российские военные офицеры прибыли из Санкт-Петербурга в Калининградскую область, где контролировали проведение учений по подготовке к мобилизации местных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне могут задействовать 300 тысяч мобилизованных осенью россиян для открытия новых направлений на фронте, в частности, для наступления на Черниговскую и Киевской области.

Вас также могут заинтересовать новости: