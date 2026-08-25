В Украине подешевела валюта: курс доллара и евро на 25 августа

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,48 грн, а евро – 51,80 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 25 августа, снизился на 5 копеек и составляет 44,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 52,45 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,80 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,73 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,25 грн/евро, а курс продажи – 51,05 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 25 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,71 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 52,16 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 9 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что до 30 августа, скорее всего, следует ожидать умеренных колебаний курса. Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине до конца августа будет колебаться в пределах 44,6–45,2 гривни, а курс евро – 51–52,5 гривни.

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