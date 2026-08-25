AirPods 5 уже близко: Apple готовит сразу две новые версии наушников

Мероприятие, скорее всего, состоится 9 сентября.

Apple планирует представить новое поколение базовых беспроводных наушников AirPods уже в следующем месяце. Мероприятие, как сообщает Bloomberg, запланировано на 9 сентября.

Речь идет об обновлении начальной линейки AirPods, которую в последний раз освежали еще в 2024 году. Как и в случае с AirPods 4, компания готовит сразу две версии наушников: базовую и более дорогую с активным шумоподавлением.

По предварительной информации, AirPods 5 получат новый процессор для стабильного соединения и работы с Apple Intelligence, улучшенную автономность и доработанное шумоподавление в старшей версии. Изменятся ли цены, не уточняется. AirPods 4 поступили в продажу по цене от 129 долларов.

Видео дня

Помимо iPhone 18 Pro и новых AirPods, Apple должна представить дебютный складной iPhone и новое поколение Apple Watch 12, в том числе Watch Ultra 4.

AirPods с камерами придется ждать

Параллельно с обычными наушниками Apple ведет и куда более амбициозный проект, однако их запуск, по данным Bloomberg, перенесен на 2027 год. Такие наушники должны получить встроенные камеры и интеграцию с функциями Visual Intelligence и Siri для работы с ИИ.

Благодаря "умному зрению" AirPods смогут определять местоположение пользователя с большей точностью, анализируя вывески, номера домов и другие ориентиры. Навигация тоже станет интуитивнее – достаточно повернуть голову в нужную сторону, и устройство подскажет направление. Кроме того, данная технология поможет людям с нарушением зрения, обнаруживая препятствия на их пути.

Ранее Apple фактически сама подтвердила разработку необычных наушников, случайно добавив демонстрационное видео с ними в тестовую версию macOS 26.7. Однако AirPods 5, которые должны выйти осенью, судя по всему, будут более традиционным обновлением линейки.

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