Дроны нанесли удар по огромному НПЗ в Краснодарском крае: там вспыхнул пожар

Афипский НПЗ перерабатывает более 6 млн тонн нефти в год.

В ночь на 25 августа дроны атаковали Краснодарский край России, в регионе раздавались взрывы. В результате атаки был поражен Афипский нефтеперерабатывающий завод, пострадала железнодорожная станция.

Атаку на НПЗ подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он написал в Telegram, что возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия в поселке Афипский.

Кроме того, он сообщил, что в населенном пункте повреждено не менее 10 частных домов, а также обломки дрона упали на территорию железнодорожной станции.

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В сети публикуются кадры с места происшествия, на которых видно пламя и густой черный дым, поднимающийся с места пожара.

Атаку на НПЗ подтвердили и в украинской оборонной компании Fire Point.

Афипский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с годовым объемом переработки 6,25 млн тонн нефти. Это более 2% от общего объема нефтепереработки РФ.

Завод производит бензин, дизельное топливо, газойл, вакуумный газойл, мазут, серу и дистилляты газового конденсата и играет важную роль в обеспечении российской экономики и армии дизельным топливом.

Последний раз Силы обороны атаковали этот НПЗ в середине июля.

Кроме того, сообщается, что в ночь на 25 августа в результате атаки БПЛА была остановлена работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги.

"Есть пострадавшие и погибшие. Есть задержки подвижного состава", – говорится в сообщении российской прокуратуры.

Украина выводит из строя российские маркетплейсы

В ночь на 24 августа были атакованы логистические объекты маркетплейса Ozon сразу в трёх российских регионах – в Краснодаре, Ставропольском крае и Дагестане.

До этого в российском Оренбурге дроны атаковали крупнейший в России логистический склад маркетплейса Ozon.

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