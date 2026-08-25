Россия в Черном море несет больше потерь, чем Украина, - Плетенчук

Работа портового комплекса в Новороссийске в настоящее время находится на минимальном уровне.

Россия, которая отказывается от договоренностей о прекращении огня в отношении судов с агропродукцией в Черном море, сейчас несет большие потери, чем Украина. Такое мнение в эфире телемарафона высказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, его попросили рассказать, работает ли сейчас морской коридор на фоне заявлений РФ о том, что атаки на суда с продовольствием, идущие из портов Большой Одессы, связаны с ударами ВСУ по российской нефтяной и газовой инфраструктуре.

"Работа (морского коридора – УНИАН) продолжается, это правда, навигация осуществляется. Конечно, мы будем пытаться как-то расширить наши возможности. Россияне пытаются делать вид, что у них все в порядке. Однако так или иначе вы видите, что в этой "игре" они несут, если брать чисто номинально, гораздо большие потери, чем мы", – сказал Плетенчук.

Видео дня

В то же время, как отметил пресс-секретарь, все еще жива "школа московской дипломатии" времен Вячеслава Молотова – министра иностранных дел СССР в 1946–1949 годах.

"Как только россиянам что-то предлагают, они сразу требуют какие-то дополнительные бонусы", – пояснил военный.

По его словам, подобное уже происходило после истечения срока "зернового соглашения", когда россияне для его продления начали требовать снятия санкций. Такое поведение типично для России, которая на самом деле заинтересована в договоренностях об ударах по судам, подчеркнул Плетенчук.

"В тот же момент в самой России сейчас поднимается вопрос о выкупе государством зерна, которое они уже не смогут чисто физически отгрузить через порты в Черном море. И, как оказалось, доля именно этих портов в экспорте зерновых для России самая большая", – сказал Плетенчук.

Он также отметил, что работа портового комплекса в Новороссийске (РФ) в настоящее время остается на минимальном уровне – отгрузки значительно сократились, а показатели могут быть близки к нулевым.

"С отгрузками там тоже всё очень печально для россиян", – сказал представитель ВМС Украины.

Зерновой коридор в Чёрном море

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на попытки России заблокировать судоходство в Черном море, из портов Большой Одессы ежедневно выходят несколько судов.

По его словам, до блокировки морского коридора ударами дронов и ракет с российской стороны объем был в 3–4 раза больше, чем сейчас.

Издание FT отмечает, что война России в Украине вступила в новую фазу эскалации с опасными побочными эффектами далеко за пределами Европы. Один из самых актуальных рисков – глобальный кризис поставок зерна. Украина нанесла удары по всем трем зерновым терминалам в порту Новороссийска, через которые отгружается более 40% российского экспорта зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: