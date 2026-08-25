Трамп поздравил Украину с Днем независимости: Зеленский показал письмо

Зеленский поблагодарил за поздравление и сравнил его со "звуком запуска ракет-перехватчиков Patriot".

Президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поздравление с 35-й годовщиной независимости Украины. Текст письма Зеленский опубликовал в Х.

В письме Трамп упомянул "прочную дружбу" между Киевом и Вашингтоном, а также отметил, что "благодаря мужественным, отважным и талантливым людям" Украина построила великую страну.

"Знайте, что Соединенные Штаты восхищаются вашим стойким духом, чтят Ваши жертвы и уверены в вашем будущем как суверенной, процветающей нации", - подчеркивается в тексте.

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Трамп также призвал воспользоваться моментом и "завершить конфликт и построить прочный, долгосрочный мир, который раскроет огромный потенциал Украины для будущих поколений".

Зеленский в ответ поблагодарил за поздравление и сравнил его со "звуком запуска ракет-перехватчиков Patriot".

"Эти слова, подобно звуку запуска ракеты Patriot PAC-3, поднимают нам настроение и вселяют надежду на то, что жизни людей можно защитить от жестоких атак России и что можно достичь достойного мира", - написал он.

Поздравления Украине

Ранее госсекретарь США Марко Рубио также поздравил народ Украины с 35-й годовщиной независимости от имени Соединённых Штатов Америки. Он отметил, что США "подтверждают неизменное сотрудничество между двумя странами".

Рубио подчеркнул, что США привержены суверенитету Украины и продолжают работать над поддержкой согласованного урегулирования российско-украинской войны, которое установит прочный и долговременный мир.

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