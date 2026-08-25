В Украине сало дешевеет четвертый месяц подряд: сколько уже стоит

За прошлый год стоимость продукта выросла почти на треть.

Цена на сало в Украине в июле составила в среднем 210,92 грн за килограмм, что на 1,19 грн меньше, чем в июне. Продукт дешевеет уже четыре месяца подряд – с апреля, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В то же время по сравнению с июлем прошлого года сало подорожало на 21%. Тогда его средняя цена составляла 174,64 грн за килограмм, или на 36,28 меньше, чем сейчас.

В целом за 2025 год сало подорожало с 166,96 до 215,99 грн за килограмм, или на 29,4%. Особенно резко стоимость продукта росла осенью, когда ежемесячно цена увеличивалась на 8–20 грн.

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Впрочем, в текущем году цены на сало пока держатся на стабильном уровне. С начала 2026 года килограмм сала подешевел на 5 грн 51 копейку.

Цены на сало в супермаркетах Украины

Свиное сало "Фермерское" в "Сильпо" стоит 269 грн/кг со скидкой 10% вместо 299 грн/кг.

Килограмм сала "По-домашнему" высшего сорта от производителя "Ятрань" стоит 239,9 грн в Varus.

Сало "Своя линия" в АТБ продают с 20% скидкой по 192,29 грн/кг вместо 240,69 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – прогнозы экспертов

Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас предупреждает, что молочная группа товаров подорожает более чем на 10%. Причинами станут рост себестоимости производства продуктов и убытки торговых сетей из-за потери складских помещений.

В Украине в этом году может увеличиться количество мелкого картофеля из-за дефицита влаги в июле-августе, прогнозируют эксперты. Проблемы с размером и дополнительные расходы фермеров на сортировку могут подтолкнуть цены на картофель вверх.

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