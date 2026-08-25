'Загнанный в угол' Путин усилит атаки по Украине после Дня независимости, - Fox News

Путин "в панике" из-за ударов ВСУ удары вглубь России и сосредоточен на том, чтобы сломить волю украинцев.

Украина отметила свой 35-й День независимости на фоне продолжающихся российских атак. При этом, как пишет Fox News, российский лидер Владимир Путин "в панике", из-за ударов ВСУ удары вглубь России, и скорее всего, усилит атаки по Украине в ближайшее время.

"За этот год в войне с Россией украинцы добились больших успехов. В последнее время им удалось проникнуть гораздо глубже на российскую территорию, в том числе вблизи Москвы и Санкт-Петербурга", – заявила изданию бывший заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.

Она подчеркнула, что успехи ВСУ на военном фронте привели к тому, что "россияне запаниковали и начали активнее атаковать украинцев, пытаясь ослабить их волю и возможности".

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Она добавила, что Путин "очень нервничает, когда его загоняют в угол".

"Мы видим эти попытки сохранить хоть какой-то контроль. Именно поэтому он недавно нанес удар по торговому центру на территории Украины (удар по ТРЦ в Кривом Роге, где погибли по меньшей мере 16 человек и более 100 пострадали – УНИАН). Он не сосредоточен на нанесении ударов по военным объектам. Он действительно сосредоточен на том, чтобы сломить волю украинцев, атакуя их", - подчеркивает эксперт.

Она указывает, что россияне хотят истощить украинцев, "лишив их людей, техники и воли, прежде чем сами потеряют эти три вещи", добавляя, что в течение этого года у российских войск практически отсутствовали успехи в захвате территорий.

Филипетти также подчеркнула, что участие европейских лидеров в мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины, подчеркивает неизменную международную поддержку.

"День независимости – действительно важный момент для союзников Украины, чтобы показать, что мы не теряем темпа, что мы продолжаем поддерживать их операции, продолжаем поддерживать их суверенитет. Но любые массовые публичные собрания, особенно для демонстрации патриотизма и поддержки украинского государства, повышают риск для безопасности", - говорит она.

Война с Россией

Ранее австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что Россия, даже с учетом постоянных ударов по Украине, могла накопить до 2000 баллистических ракет. В 2025 году прогнозировалось, что ежемесячно будет производиться от 100 до 150 баллистических и крылатых ракет. В настоящее время россияне достигли ежемесячного объема производства в 200 единиц.

Тем временем в Госдуме РФ говорят о продолжении войны против Украины вплоть до 2030 года. Как высказался член комитета по вопросам обороны Виктор Соболев, противостояние якобы должно закончиться победой Москвы. Также российский чиновник заявил, что европейские страны якобы активно готовят свое население к войне с Россией.

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