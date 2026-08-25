Сикорский назвал две главные ставки Путина в войне против Украины

Он подчеркнул, что риски для диктатора весьма серьезны.

Российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины сейчас делает ставку на мобилизацию и на слом украинского сопротивления из-за суровой зимы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Slawa TV 24 августа.

Он подчеркнул, что Россия на сегодняшний день уже потеряла в войне в Украине полтора миллиона человек, а жители этой страны очень быстро беднеют. По его словам, в интересах Польши и Украины, чтобы "россияне наконец стали нормальной нацией, то есть жили в пределах, которые их соседи признают границами их государства", и начали инвестировать в свой народ, потому что постоянно жаждать чужую территорию – это аномалия. При этом он подчеркнул, что Польша и Украина для себя решили, что никогда не станут российскими колониями.

Сикорский подчеркнул, что на сегодняшний день мобилизация в РФ была бы для Путина рискованной. Он напомнил, что на сегодняшний день в России воюют в основном контрактники, а это очень дорого обходится бюджету РФ из-за выплаты бонусов, списания долгов и высоких выплат семьям в случае гибели. При этом он добавил, что в России начинают заканчиваться деньги, поэтому, вероятно, российские генералы говорят Путину, что им нужно полмиллиона "свежих солдат", и тогда, возможно, через 14 лет они захватят Донбасс.

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Сикорский подчеркнул, что принудительный призыв, в частности сыновей российских бюрократов в Москве или Санкт-Петербурге, сопряжен с политическими рисками. При этом он добавил, что здесь есть и риски для фронта. "Психология контрактника, который уехал на войну, – это одно, а совсем другое – психология призывника, того, кто с самого начала находится там против своей воли. И я напоминаю, чем закончилось участие Российской империи в Первой мировой войне. И что привело к революции. А именно то, что солдаты больше не хотели миллионами гибнуть на фронте, а начали бунтовать против собственных офицеров и создавать солдатские советы", – сказал он. По его словам, этот риск для Путина также существует.

"Продолжительность жизни российского солдата на фронте во время атаки на украинские позиции, насколько я понимаю, составляет примерно 30 минут. И я сам себя спрашиваю, что бы я выбрал: быть уверенным, что погибну через 30 минут, или попытаться остановить это военное безумие? Поэтому, на мой взгляд, Путин еще рассчитывает на две карты: на мобилизацию и на слом украинского сопротивления, если зима будет очень суровой", – считает министр иностранных дел Польши.

Сикорский подчеркнул, что Путин допускает ошибку, нападая на гражданские объекты, поскольку это является международным преступлением, а в то же время Украина наносит удары по военным целям, в частности по НПЗ и складам, поскольку это более эффективно, ведь уже уничтожена значительная часть российских мощностей по переработке нефти, а это влияет на ситуацию на фронте.

Мобилизация в России – что известно

Как сообщало УНИАН, Россия, вероятно, готовится к новой волне принудительной мобилизации, чтобы пополнить армию на фоне значительных потерь в войне против Украины.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что в прошлом месяце российские военные офицеры прибыли из Санкт-Петербурга в Калининградскую область, где контролировали проведение учений по подготовке местных жителей к мобилизации.

По данным западных спецслужб, во время этих учений отрабатывались практические вопросы будущего призыва: в частности, как размещать мобилизованных, обеспечивать их питанием и вооружать. В то же время, по данным источников издания, аналогичные мероприятия проводятся и в других регионах России.

Решение о новой масштабной мобилизации Кремль пока не принял. Западные чиновники считают, что Москва, вероятно, не будет принимать такого решения до парламентских выборов в конце сентября. В то же время стремление Владимира Путина захватить всю территорию Донбасса, несмотря на медленное продвижение российских войск и значительные потери, может заставить Кремль изменить свою позицию.

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