Дождливая зима больше не спасает Европу от летней засухи: ученые объяснили причину

Европа теряет воду из-за жары, засуха на континенте становится все более опасной.

Дождливая зима больше не гарантирует Европе достаточного количества воды летом. Из-за повышения температуры вода, накопленная в почве в холодный сезон, теперь испаряется значительно быстрее. В результате засуха может развиваться даже после относительно влажного начала года. Об этом сообщает Libertatea.

Как сообщается, в западной Европе начало 2026 года было сравнительно влажным, однако весна и начало лета оказались сухими, солнечными и жаркими. Вода из почвы стала быстро исчезать именно в тот период, когда она особенно необходима сельскохозяйственным культурам.

Главная причина – не только отсутствие дождей. При высокой температуре атмосфера способствует более интенсивному испарению воды, а растения дополнительно теряют влагу через листья. Ученые называют этот показатель потенциальной эвапотранспирацией – количеством воды, которое может быть потеряно почвой и растительностью при достаточном запасе влаги.

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Исследователи установили, что экстремальные условия для испарения в западной Европе в апреле-июне 2026 года стали примерно в 80 раз более вероятными из-за климатических изменений. В восточной Европе за период с января по июнь вероятность таких условий выросла примерно в 40 раз.

При этом засуха почвы в западной Европе в апреле-июне 2026 года стала примерно в пять раз вероятнее, чем в климате, который был бы на 1,4°C холоднее. В восточной части континента дефицит влаги в почве за первые шесть месяцев года стал примерно в 11 раз вероятнее.

Таким образом, количество осадков уже нельзя считать единственным показателем засухи. Важны также температура, влажность воздуха и скорость испарения воды. Даже если осадков выпадает примерно столько же, сколько несколько десятилетий назад, их может оказаться недостаточно из-за более сильной жары.

Проблемы уже затронули сельское хозяйство. По данным World Weather Attribution, засуха 2026 года создала серьезное давление на урожай в нескольких европейских странах. В частности, исследователи указывают на потерю более миллиона гектаров посевов кукурузы в Румынии.

Последствия ощущаются и за пределами сельского хозяйства. Низкий уровень рек осложняет перевозку грузов, сокращает возможности гидроэнергетики и создает проблемы для водоснабжения. В августе крупные реки Европы, включая Дунай, Рейн, По и Луару, достигли крайне низких уровней.

В Румынии на 10 августа запас воды в основных водохранилищах составлял 70,63%. Засуха продолжала влиять на водоснабжение 181 населенного пункта с централизованными системами и еще 96 населенных пунктов без таких систем.

Похожая ситуация наблюдалась во Франции и Испании, где после относительно дождливой зимы весной и летом резко снизилась влажность почвы и растительности. Сухая земля и растительность одновременно увеличили риск лесных пожаров.

Ученые предупреждают: ситуация может стать еще серьезнее. Если температура продолжит расти, испарение будет усиливаться.

Даже увеличение количества осадков в отдельных регионах восточной Европы не обязательно решит проблему: более высокая температура будет по-прежнему ускорять потерю воды из почвы.

Иными словами, для Европы наступает период, когда дождливая зима уже не является гарантией влажного лета. Чем сильнее меняется климат, тем быстрее накопленная вода возвращается в атмосферу, оставляя почву, реки и растения без необходимого запаса влаги.

2027 год может стать самым жарким в истории

Эль-Ниньо в Тихом океане может стать беспрецедентно сильным. Met Office прогнозирует аномалию температуры воды более +3 °C, а отдельные модели допускают до +4 °C. Ученые считают, что явление способно усилить глобальное потепление и изменить погоду в разных регионах. Осенью и зимой его влияние усилится, а 2027 год может стать самым жарким в истории наблюдений.

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