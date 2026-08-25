В работе сервисов 'Ощадбанка' произошел сбой: когда ожидать восстановления

Могут быть временно недоступны мобильное приложение и сервисы для юридических лиц.

В работе некоторых сервисов государственного "Ощадбанка" во вторник, 25 августа, произошел сбой. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"В настоящее время наблюдается частичное ограничение доступа к электронным сервисам "Ощадбанка" из-за срабатывания систем безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что могут быть временно недоступны мобильное приложение банка, а также сервисы для юридических лиц.

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По данным банка, работа систем должна быть полностью стабилизирована к 17:00.

Сбои в работе банковских сервисов – последние новости

15 августа по всей Украине возникли проблемы с безналичной оплатой. Тогда оплата через терминалы не проходила вообще или с определенными трудностями, также некоторые граждане сообщали о списании средств в тот момент, когда покупка не проходила. Проблема возникла с сервисами "ПриватБанка", вскоре их работа была восстановлена.

В конце июня в работе сервисов "Ощадбанка" произошел сбой из-за аномально высокой температуры воздуха. Тогда пользователи сообщали о проблемах с работой приложения, а также о невозможности оплатить покупку картой в магазине.

В начале июня в работе ряда цифровых сервисов по всему миру были зафиксированы масштабные сбои – сервисы работали нестабильно или с перебоями. В Украине сбой повлиял на работу ряда банковских сервисов и социальных сетей, среди которых были Monobank, ПриватБанк, Facebook, Viber и Twitch.

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