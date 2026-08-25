Украина получила 'немного' ракет для Patriot, – Зеленский

Киев нуждается в большем количестве таких ракет, заявил президент.

Украина получила ракеты для систем Patriot и ряд других пакетов помощи от партнеров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает корреспондент УНИАН.

"Немного поступило ракет Patriot. Сколько именно – не могу сказать, но немного, нужно больше", – сказал Зеленский.

Он добавил, что за последние дни Украина также получила ряд другой помощи и обязательств от партнеров. В частности, оборонные пакеты привезли представители Литвы и Финляндии. Также Норвегия подтвердила финансирование Украины на сумму 9 млрд в 2027 году.

Видео дня

"Мы получили, не буду говорить от какого государства, подтверждение о нескольких системах ПВО "Crotale" и ракетах к ним. А также мы получили ракеты AIM. Это для нас очень важные ракеты", – добавил президент.

Украинская ПВО: другие важные новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что для прохождения зимы Украине нужно хотя бы 300 ракет для систем ПВО Patriot. В то же время потребность может быть и выше: в частности, Воздушные силы, по словам президента, просили 360 таких ракет.

Президент отметил, что для россиян одной из ключевых целей этой зимой станет Киев. Он также подчеркнул необходимость ускорить реализацию "Планов устойчивости" в общинах, которые отстают от графика.

Вас также могут заинтересовать новости: