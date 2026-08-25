Новый Google Pixel удивил экспертов: камера сравнялась с iPhone 17 Pro

Эксперты DxOMark отметили широкий динамический диапазон, насыщенные цвета и естественную передачу оттенков кожи.

Эксперты лаборатории DxOMark протестировали основную камеру недавно выпущенного флагманского смартфона Google Pixel 11 Pro XL. Авторы обзора отметили, что это одна из лучших камер на рынке.

Аппарат заработал 168 баллов – это на пять баллов больше, чем Pixel 10 Pro XL. Такой результат вывел смартфон на пятое место общего рейтинга вместе с iPhone 17 Pro и Oppo Find X8 Ultra. Выше только Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Vivo X300 Pro и Huawei Pura 80 Ultra.

Смартфоны Pixel 11 Pro и 11 Pro XL получили одинаковую систему из трех основных камер. Главный модуль имеет разрешение 50 Мп, диафрагму f/1,7 и сенсор размером 1/1,3 дюйма. Ее дополняют 48-Мп сверхширокоугольная камера f/1,7 с режимом макросъемки, а также 48-Мп телефото с 5-кратным оптическим увеличением.

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В ходе тестирования специалисты выделили широкий динамический диапазон, насыщенные цвета и естественную передачу оттенков кожи при любом освещении. Обновленный телевик способен обеспечивать более детализированные снимки, что стало одним из главных улучшений камеры нового поколения.

Где Pixel 11 Pro XL уступает iPhone

Главным слабым местом основной камеры остается ультраширокоугольный модуль: фото с него отличаются меньшим количеством деталей и чрезмерным контрастом.

Более заметные проблемы проявляются при записи видео. DxOMark указывает на недостатки стабилизации, передачи движения и съемки в условиях слабого освещения. В этих сценариях Pixel 11 Pro XL не может сравниться с iPhone 17 Pro.

Интересно, что фронтальная камера Pixel 11 Pro XL набрала 151 балл, уступив только iPhone 17 Pro с его 154 баллами. Однако и здесь есть недостатки: при слабом освещении теряются детали, появляется шум и цветовые искажения, а лица могут выглядеть чрезмерно резкими. При групповых селфи глубины резкости иногда недостаточно, чтобы все люди одновременно оставались в фокусе.

В итоге DxOMark оценивает Google Pixel 11 Pro XL как хорошо сбалансированный камерофон. Он не стал новым лидером рейтинга, но смог приблизиться к самым сильным флагманам рынка и на равных конкурировать с iPhone 17 Pro по итоговой оценке камеры.

Примеры фото можно посмотреть ниже:

По слухам, Apple готовит мощное обновление камер в iPhone 18 Pro. Главной "фишкой" должна стать основная камера с переменной диафрагмой, которая заметно улучшит качество снимков в условиях слабого освещения.

УНИАН писал, что обычный iPhone 17 неожиданно сравнялся с Galaxy S26 Ultra в рейтинге камер DxOMark. Специалисты особенно высоко оценили видеосъемку, надежную работу автофокуса и эффективную стабилизацию изображения.

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