25 тысяч лет назад Европа замерзала, а у Карпат люди продолжали жить

Новое исследование показало, что во время пика последнего ледникового периода люди находили убежище в пещерах Центральных Балкан.

Согласно новому исследованию, самые суровые годы последнего ледникового периода наши предки пережили в пещерах вблизи Карпатского бассейна. Об этом сообщает Raketa.

До сих пор считалось, что в самые холодные годы последнего великого ледникового периода значительная часть современной Европы представляла собой необитаемую ледяную пустыню, где у человека практически не было шансов на выживание. Однако новое археологическое исследование может существенно изменить представления о доисторической Европе: оказалось, что даже в самые суровые времена в горах Центральных Балкан жизнь продолжалась довольно активно.

Находки в сербских пещерах свидетельствуют о том, что 25–19 тысяч лет назад, когда север континента был покрыт толстым ледяным щитом, этот регион служил настоящим убежищем.

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Согласно исследованию "Заселение Центральных Балкан человеком во время последнего ледникового максимума: свидетельства из Сербии", местные пещеры обеспечивали охотникам-собирателям надежную защиту и доступ к достаточным запасам ресурсов.

Исследовательская группа под руководством Душана Михайловича и Стивена Куна изучила несколько сербских стоянок, в том числе пещеры Пештерия и Шалитрена. Ученые обнаружили, что местное население не просто пережидало холода, а активно использовало окружающую территорию. В то время как другие районы Европы из-за экстремального холода пустели, в пещерах сохранялись следы постоянного присутствия людей.

Среди находок – большое количество обработанных каменных орудий и останки животных. Это свидетельствует о том, что древние люди хорошо адаптировались к суровым условиям. В разгар ледникового периода сербский карстовый регион фактически представлял собой своеобразный экологический остров: рельеф защищал живых существ от наиболее сильных ветров.

Археологические данные показывают, что эта часть Балкан была важным коридором для мигрирующих групп населения, которые находили здесь убежище от сильнейших холодов. Они оставались здесь не на короткое время, а вели полноценную общинную жизнь, что подтверждается радиоуглеродным датированием.

Открытие показывает, насколько человеческая изобретательность уже тысячи лет назад позволяла справляться с экстремальными климатическими изменениями. Сербские пещеры были не просто природными образованиями, а важнейшими базами выживания в один из самых темных и холодных периодов человеческой истории.

Напомним, ранее ученые разгадали часть самой большой тайны Стоунхенджа.

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