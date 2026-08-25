Канцлер не сообщил, кто является виновниками этой атаки.

Беспилотники с взрывными устройствами, обнаруженные вблизи аэропорта Лейпцига, доказывают, что Германия находится "под угрозой". Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц, передает Politico.

"Атака с использованием дрона в Лейпциге, помимо прочего, свидетельствует о том, что мы также сталкиваемся с вполне реальными угрозами. Германия оказалась под усиленным наблюдением со стороны гибридных злоумышленников", - отметил он в своем выступлении накануне выездного заседания правительства в Нойгарденберге.

Издание напомнило, что 5 августа немецкие органы по борьбе с терроризмом начали расследование после того, как сотрудник аэропорта обнаружил дрон со взрывчаткой, детонатор которого, скорее всего, не сработал. Впоследствии, 14 августа, следователи обнаружили еще один дрон вблизи аэропорта Лейпцига - важной логистической базы НАТО.

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В то же время в своем выступлении Мерц не сообщил, кто является виновниками такой атаки.

"Мы интенсивно работаем над этим совместно со службами безопасности и в ближайшее время обнародуем наши выводы и прокомментируем их", - добавил политик.

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт высказал предположение, что за этой угрозой стоит государственный субъект.

"Многие признаки указывают именно на это", - подчеркнул он.

Угроза для Германии - что известно

Ранее Politico писало, что Германия готовит ракетный арсенал стоимостью 12 млрд евро для сдерживания России. В частности, речь идет о нескольких типах ракет - от дешевых систем, которые можно производить массово, до американских "Томагавков" и перспективного гиперзвукового оружия. Первой частью программы станет недорогая крылатая ракета, которую Германия намерена начать развертывать в 2027 году.

В свою очередь СМИ писали, что Германия исправила ошибку в отношении России, но повторяет ее в отношении Китая. Это связано с тем, что Китай - важнейший союзник России в войне против Украины. Поэтому речь идет не о "стратегическом партнерстве", как еще в Пекине заявил Мерц, а о его прямой противоположности: стратегическом соперничестве между странами.

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