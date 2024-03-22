Возглавил рейтинг город Далат в горах Вьетнама.

Туристам свойственно отправляться на отдых в самые раскрученные направления, особенно когда речь идет об экзотических местах, например, странах Азии.

Эксперты Yahoo Finance составили список из 20 самых недооцененных туристами мест в Азии, на которые стоит обратить внимание, если вы не хотите пробираться сквозь толпы туристов на переполненных пляжах или ярких улочках мегаполисов.

Возглавил рейтинг город Далат в горах Вьетнама. Названный "городом вечных источников", Далат исторически использовался правителями Нгуена и французскими колонизаторами, чтобы спастись от палящего лета в стране. В наши дни город может похвастаться историческими памятниками, а также чудесами природы, такими как сады орхидей и озеро Суан Хыонг. Одна из уникальных экскурсий в этом городе – посещение дома Ханг Нга, также известного как Crazy House, представялющего из себя творческое сочетание винтовых лестниц, скрытых проходов и шатких поверхностей.

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Второе место досталось городу Луангпхабанг в Лаосе, который предлагает туристам потрясающее сочетание буддийских храмов, французских колониальных памятников и чудес природы. Водопады Куанг Си, расположенные недалеко от города, состоят из каскадных бирюзовых бассейнов, каждый из которых является идеальным местом для освежающего купания. Также можно подняться на гору Пхуси, чтобы полюбоваться живописным видом на закат, посетив по пути несколько буддийских святынь. Эстетам особенно понравится посещение храма Ват Сиенг Тонг, украшенного невероятной мозаикой 16 века.

Замыкает тройку город Паган в Мьянме – стране, которая остается крайне недооцененным туристическим направлением, в первую очередь, из-за своей ужасной истории. Страна по-прежнему отнесена к уровню 4 (т.е. не путешествовать) согласно рекомендациям для туристов в США. Тем не менее, город Паган в целом считается безопасным для путешественников и его стоит посетить искателям приключений. Это туристическое направление является домом для самых потрясающих храмов и пагод на планете – городе находится более 1000 древних храмов, построенных в то время, когда этот город был столицей Языческого королевства. Туристы могут стать свидетелями 1500-летней эволюции этого исторического города с панорамных видов и воздушного шара.

Топ-20 самых недооцененных туристами мест в Азии

1. Далат, Вьетнам.

2. Луангпхабанг, Лаос.

3. Паган, Мьянма.

4. Ипох, Малайзия.

5. Ко Ронг, Камбоджа.

6. Палаван, Филиппины.

7. Острова Раджа Ампат, Индонезия.

8. Ганьсу, Китай.

9. Джохор-Бару, Малайзия.

10. Понтианак, Индонезия.

11. Хатимантай, Япония.

12. Дакка, Бангладеш.

13. Гаосюн, Тайвань.

14. Лешань, Китай.

15. Скарду, Пакистан.

16. Хюэ, Вьетнам.

17. Пусан, Южная Корея.

18. Керала, Индия.

19. Ко Куд, Таиланд.

20. Кларк, Филиппины.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты рассказали, какие два популярных туристических направления в Таиланде лучше всего посещать весно и почему.

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