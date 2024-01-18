Болгария получила титул "Предпочитаемое направление" для продвижения среди туристов в 2024 году.

Европейская ассоциация турагентов и туроператоров (ECTAA) и Министерство туризма Болгарии договорились о совместной кампании по продвижению этой страны как исключительного туристического направления в 2024 году.

Как сообщили в пресс-службе ассоциации, благодаря заманчивому сочетанию культурного наследия, исторического богатства, бесперебойного транспортного сообщения и впечатляющих природных ландшафтов Болгария способна подарить незабываемые впечатления каждому путешественнику.

Согласно договору, примерно 80 тысяч европейских профессионалов в сфере туризма получат предложения, побуждающие их рассматривать Болгарию как лучший выбор для их клиентов.

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Также ассоциация будет помогать стране с рекламной кампанией в соцсетях, промотируя Болгарию как привлекательное направление для тех, кто ищет аутентичную, нетронутую природу с акцентом на экологически безопасное путешествие.

Что Болгария может предложить туристам

Болгария является одной из "темных лошадок" для туристов в Европе. Эта южная страна может предложить туристам самый разнообразный отдых. Например, не так давно болгарский горнолыжный курорт Боровец назвали самым бюджетным направлением в Европе для любителей зимнего активного отдыха. Также покататься на лыжах в Болгарии можно в Банско и других горнолыжных курортах.

Любителям культурного отдыха подойдут большие города София и Пловдив, а за пляжным отдыхом можно отправиться в Бургас, Варну или Несебар. Фанатов активного летнего отдыха на природе могут заинтересовать национальные парки Рила и Пирин.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики Mabrian с помощью искусственного интеллекта установили, что Италия будет самым популярным среди туристов направлением в Европе в 2024 году.

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