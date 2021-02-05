Путешествие устроили зимой, потому что холодный воздух лучше поднимает горячий шар.

На воздушном шаре через Карпаты. Такое рекордное путешествие всего за 3 часа осуществили львовяне.

Читайте такжеВо Львове патрульные помогли беременной доехать до роддома (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Они стартовали из села Долгое, что в Закарпатской области, а приземлились на Прикарпатье, в городе Долина.

В воздух подняли два шара, в каждом было по три человека. Для каждого шара задействовали 11 баллонов - в общем полтонны газа. Скорость полета была более 60 километров в час.

Путешествие устроили зимой, потому что холодный воздух лучше поднимает горячий шар, и меньше тратит газа.

90 километров они прошли за три часа. Данные об этом передали в Книгу рекордов Украины.

Вам может быть интересно

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН