На воздушном шаре через Карпаты. Такое рекордное путешествие всего за 3 часа осуществили львовяне.
Читайте такжеВо Львове патрульные помогли беременной доехать до роддома (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Они стартовали из села Долгое, что в Закарпатской области, а приземлились на Прикарпатье, в городе Долина.
В воздух подняли два шара, в каждом было по три человека. Для каждого шара задействовали 11 баллонов - в общем полтонны газа. Скорость полета была более 60 километров в час.
Путешествие устроили зимой, потому что холодный воздух лучше поднимает горячий шар, и меньше тратит газа.
90 километров они прошли за три часа. Данные об этом передали в Книгу рекордов Украины.
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