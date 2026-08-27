В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете

Один из пасторов ходил по проходу и кричал пассажирам, что они "попадут в ад", если не верят в Иисуса.

В Южной Корее суд оштрафовал двух пасторов за шумную проповедь на борту самолета. Каждому присудили штраф в размере 724 долларов.

Как пишет The Independent, 12 марта пасторы в возрасте за 60 лет летели внутренним рейсом. Во время полёта они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами, которые протестовали против создаваемых ими помех.

"Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса", – кричал один из них пассажирам, когда бортпроводники пытались остановить его и заставить сесть.

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Другой пастор присоединился к нему, восклицая "Аллилуйя, вы попадете в ад" и ходя взад-вперед по проходу. Когда член экипажа подошел к пасторам с предупреждением, один из них крикнул в ответ: "Не пытайтесь читать мне лекции".

Инцидент длился 13 минут. В связи с тем, что пасторы игнорировали неоднократные предупреждения членов экипажа и пассажиров, об этом поведении сообщили в суд. Сами же проповедники отвергли обвинения.

18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности, а их поведение было квалифицировано как деструктивное. Согласно закону Южной Кореи об авиационной безопасности, пассажиров, нарушающих правила, могут сдерживать с помощью электрошокеров и веревок, а после приземления в отношении них может быть начато расследование.

Инциденты в авиации – последние новости

Как сообщал УНИАН, в Бразилии легкомоторный самолет Cirrus SR22 потерпел крушение после отказа двигателя, но пилоту удалось спастись. Он активировал парашютную систему спасения CAPS (Cirrus Airframe Parachute System), которая позволяет плавно опустить на землю весь самолет с помощью парашюта. В отличие от военных систем катапультирования, пилот при этом не покидает самолет.

Добавим, что в июле произошел несчастный случай на борту самолета Ryanair, когда пассажира рейса между Грецией и Германией едва не вытащило наружу через разбитое окно. Как установила комиссия, окно было разбито обломками двигателя. Тот вышел из строя из-за попадания птицы внутрь и износа металла.

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