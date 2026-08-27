Доллар продолжает дешеветь: актуальный курс валют в Украине

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,42 грн, а евро – 51,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 27 августа, снизился на 4 копейки и составляет 44,88 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,42 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 6 копеек и составляет 52,33 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,77 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,67 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,15 грн/евро, а курс продажи – 51,95 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 27 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,57 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 52,01 гривни за один евро, то есть гривни выросла на 8 копеек.

Биткоин впервые с середины мая превысил отметку в 80 тысяч долларов и поднялся выше 81 тысячи долларов. Рост главной криптовалюты происходит на фоне ослабления доллара и мер Министерства финансов США по стабилизации рынка долгосрочных облигаций.

Вас также могут заинтересовать новости: