Надежные и экономичные: названы самые популярные в Украине городские кроссоверы

При выборе компактных кроссоверов украинские водители чаще всего отдавали предпочтение моделям с традиционными ДВС.

С начала года в Украине было продано более 3,5 тысячи новых субкомпактных кроссоверов. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Выбирая маленькие SUV, украинцы чаще всего отдавали предпочтение моделям с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Автомобили с ДВС заняли 58% рынка новых субкомпактных кроссоверов.

Гибридные модели выбрали примерно 36% покупателей, тогда как доля электромобилей в продажах новых субкомпактных кроссоверов составила лишь около 6%.

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Среди отдельных моделей самой популярной стала Toyota Yaris Cross, которая лидирует с существенным отрывом. В целом Toyota и Suzuki заметно доминируют в сегменте. Это говорит о том, что многие украинцы отдают предпочтение проверенным моделям автомобилей.

ТОП-5 самых популярных субкомпактных кроссоверов:

Toyota Yaris Cross – 700 шт. Suzuki Vitara – 435 шт. Hyundai Venue – 256 шт. Chery Tiggo 4 − 249 шт. Volkswagen T-Roc – 240 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В июле украинцы приобрели 6,8 тысячи импортированных подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Наиболее популярными в этом сегменте стали бензиновые автомобили – они заняли 44% рынка. Рейтинг в очередной раз подтвердил высокий спрос украинцев на кроссоверы, первое место заняла Tesla Model Y.

Кроме того, в прошлом месяце украинский автопарк пополнился 1026 легковыми автомобилями китайского производства. В годовом исчислении объемы такого импорта сократились вдвое. Большинство завезенных из Китая машин были электромобилями.

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