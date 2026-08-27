В Хмельницкой области выявили уникальную находку в скифском кургане: что поразило археологов

В кургане обнаружили украшение с растительным орнаментом, который ранее не встречался среди предметов скифской культуры.

В Хмельницкой области археологи во время раскопок курганного могильника возле села Малиевцы обнаружили скифское захоронение IV века до нашей эры. Среди находок – элементы конской сбруи и необычная бронзовая накладка с растительным орнаментом, который ранее не встречался среди предметов скифской культуры. Об этом рассказал археолог, исследователь курганного могильника Виталий Гуцал, сообщает Суспильне.

В скифском захоронении нашли необычное украшение

Особое внимание археологов привлекла бронзовая деталь конской упряжи с изображением десятилепесткового цветка и точками вокруг него. Подобный растительный орнамент, по словам Гуцала, ранее не был известен среди предметов скифской культуры.

Как отметил археолог, такой орнамент можно назвать солярным знаком. Для скифской культуры гораздо более характерен так называемый звериный стиль, поэтому растительный мотив на этой находке является нетипичным.

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"Для скифской культуры более характерен звериный стиль, а такие бляшки впервые обнаружили в курганах скифского периода. Это открытие для скифологии", – рассказал археолог.

Отмечается, что могильник возле Малиевцев археологи исследуют уже третий сезон подряд. В этом году в одном из курганов они обнаружили захоронения, относящиеся к двум разным историческим периодам. Первоначально курган был возведен примерно между 1500 и 1200 годами до нашей эры, в эпоху древней бронзы. Об этом свидетельствуют, в частности, керамика Комаровской культуры и бронзовые украшения. Среди них исследователи нашли многовитковый браслет, который, вероятно, мог принадлежать женщине.

Примерно через тысячу лет курган использовали повторно – на этот раз для погребения скифа.

Захоронение оказалось частично разрушенным грабителями. Они разбросали кости, поэтому археологам удалось собрать лишь часть скелета – несколько позвонков, кости ног, череп и нижнюю челюсть.

По словам Гуцала, эти останки также могут дать исследователям важную информацию.

Конская сбруя помогла установить возраст захоронения

Вместе с человеческими останками археологи выявили элементы конской сбруи. Именно они позволили более точно датировать захоронение.

Среди находок была бронзовая бляшка, которая крепилась на уздечке скифской лошади. На ней изображена головка птицы, вероятно петуха. Часть формы утрачена, однако очертания головы хорошо сохранились.

"Именно она позволяет точно датировать захоронение IV веком до нашей эры", – пояснил археолог.

Находка может изменить представления о скифах на Подолье

Археолог называет выявленное захоронение уникальным для Подолья. Ранее исследователи считали, что скифы находились на этой территории преимущественно в VII–VI веках до нашей эры, после чего покинули регион.

Теперь же археологи получили свидетельства присутствия скифов на Подолье еще и в IV веке до нашей эры.

"Уникальность заключается в том, что мы знаем о скифах, которые находились на этой территории, начиная с VII–VI веков до нашей эры. А о скифах, которые были здесь в IV веке до нашей эры, мы узнали только сейчас", – отметил Виталий Гуцал.

Новые находки планируют использовать в работе Малиевецкого историко-культурного музея. В частности, там хотят воссоздать отдельные элементы найденной скифской конской сбруи.

Директор музея Анастасия Донец отметила, что у учреждения есть собственная конюшня и оно содержит лошадей. Поэтому воссоздание древней сбруи поможет посетителям наглядно представить, как она выглядела и как ее использовали.

"Мы – едва ли не единственный в Украине областной музей, который содержит лошадей и имеет музейную конюшню. Это будет очень хорошо, потому что детям, туристам и посетителям будет легче объяснить, как все это выглядело когда-то", – сказала она.

Исследование курганного могильника возле Малиевцев археологи планируют продолжить в следующем году.

В Луцке обнаружили фундамент башни Окольного замка

В Луцке раскопали остатки фундамента одной из башен Окольного замка – башни Свинюского, засыпанной около 300 лет назад.

Исследователям удалось установить местоположение самой башни и подземного этажа, который совпадает с подземным этажом сохранившейся башни князей Чорторийских, расположенной по соседству.

Также специалисты обнаружили там керамику и предметы быта.

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