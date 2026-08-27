РФ впервые ударила по Киеву ракетой 'Искандер-1000': что о ней известно

Данная ракета входит в состав комплекса под названием "Бора-М".

В ходе одного из комбинированных ракетных ударов по Киеву этим летом Россия впервые применила модернизированные баллистические ракеты 9М723-2, также известные под условным названием "Искандер-1000". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

При этом было отмечено, что данная ракета входит в состав комплекса под названием "Бора-М".

"Модернизированная ракета за счет увеличенного двигателя и, соответственно, увеличенной пусковой установки способна поражать цели на расстоянии до 550 км (390 км у 9М723-1). Остальные части ракеты остались идентичными 9М723", – говорится в сообщении.

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В ГУР отмечают, что в последние месяцы враг использует баллистическое вооружение в качестве основного средства своих воздушных атак в ходе войны.

"Тот факт, что такие удары наносятся преимущественно ночью, а время подлета ракет к украинской столице составляет всего несколько минут, свидетельствует об их сугубо террористическом характере. Такая тактика направлена на запугивание украинцев, принуждение к миру любой ценой, а не на справедливых для Украины и цивилизованного мира условиях", – говорится в сообщении.

ГУР МО Украины обнародовало подробности о производстве баллистических ракет 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Отмечается, что ракета 9М723 по-прежнему содержит значительную долю иностранной компонентной базы. Лишь четверть из 140 опубликованных компонентов изготавливается российскими предприятиями, почти половина – 63 – производителями из США, по 8 – из Швейцарии и Беларуси, по 4 – из Германии и Тайваня, 3 – из КНР.

Отмечается, что в одной из важнейших составляющих системы наведения ракеты – блоке обработки полетной информации, полученной с лазерного гироскопа, – лишь 5 из 43 компонентов произведены в РФ. Наиболее критические – микропроцессор, ПЛИС, память, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи – американских и тайваньских производителей: DM&P Electronics, Xilinx (входит в состав AMD), Atmel (входит в состав Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology, Analog Devices.

В ГУР отмечают, что все эти предприятия должны стать приоритетом номер один в санкционной политике цивилизованного мира, ведь опыт последних месяцев показал, что ни одна страна не способна обеспечить достаточное количество средств для сбивания десятков баллистических ракет каждую ночь.

РФ усиливает воздушный террор над Украиной: последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хочет найти 300 ракет для систем ПВО Patriot к зиме.

Он отметил, что запрос от наших Воздушных Сил составляет 360, но это не простая задача, учитывая, что таких ракет производят 600 в год. При этом он выразил надежду, что удастся "найти ключ к какому-то небольшому проценту от запасов США" – 5% или 10%. Зеленский подчеркнул, что Украина готова платить за эти ракеты. При этом он добавил, что США смогли бы пополнить свои запасы, а наша страна – пережить зиму.

Также президент напомнил, что Украина договорилась с Германией о передаче Украине 600 ракет PAC-2 на 2027–2028 годы. По словам Зеленского, эти ракеты также способны сбивать баллистические ракеты, однако их нужно больше. Кроме того, США планируют значительно нарастить производство ракет для системы Patriot во второй половине 2027 года

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