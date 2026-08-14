Почему пассажира чуть не высосало наружу: в двигателе 'Боинга' обнаружили неожиданную находку

Ключевым моментом отчета является обнаружение в двигателе останков птиц.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал отчет об инциденте с рейсом FR1879 авиакомпании Ryanair, во время которого 61-летнего пассажира частично вытащило наружу через выбитый иллюминатор. Предварительные выводы представлены на сайте агентства.

10 июля этого года Boeing 737-800 выполнял рейс из греческих Салоник в немецкий Мемминген, когда во время набора высоты правый двигатель CFM56-7B26 начал разрушаться. От него отломилась лопатка вентилятора, обломки пробили фюзеляж и правый горизонтальный стабилизатор, полностью выбили один из иллюминаторов в 11-м ряду, что привело к разгерметизации салона самолета.

Гражданина Сербии Любишу Каровича, сидевшего возле выбитого иллюминатора, частично вытащило наружу через образовавшееся отверстие. К счастью, остальные пассажиры успели схватить его и втянуть обратно в салон. Он остался жив, но получил травмы.

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Ключевой деталью отчета является обнаружение в двигателе останков птиц, в частности перьев. Остатки птиц были обнаружены на передней части маслорадиатора, на тяге двери реверса тяги и на нижней части корпуса вентилятора двигателя. При этом повышенную вибрацию экипаж заметил уже с момента взлета. Инцидент в очередной раз демонстрирует, что попадание птиц в двигатель может привести к разрушению лопаток и отказу силовой установки.

Это еще не все. Экспертами было зафиксировано усталостное разрушение (то есть разрушение материала под действием циклических нагрузок) лопатки вентилятора двигателя №10. В то же время ультразвуковые проверки лопаток этого двигателя, проведенные в мае 2026 года и ноябре 2025 года, не выявили никаких повреждений.

За последний год экипажи как минимум четыре раза сообщали о вероятных столкновениях с птицами именно во время работы данного двигателя, а после двух таких случаев в нём действительно обнаруживали следы птиц.

Конкретно этот двигатель не имел усиленной защиты, которую Федеральное авиационное управление США рекомендовало установить в нескольких директивах, изданных в прошлом году.

Расследование ещё продолжается, поэтому окончательные выводы о причинах разрушения двигателя Boeing 737 и повреждения фюзеляжа будут сделаны позже.

Авиационные инциденты – последние новости

Ранее в Канаде отменили авиарейс после того, как маленький ребенок отказался садиться в кресло и пристегивать ремень безопасности. Из-за этой ситуации самолет был вынужден вернуться в терминал, а вылет перенесли на следующий день.

Кроме того, произошел инцидент на борту пассажирского самолета China Eastern Airlines, выполнявшего рейс из Ланьчжоу в Гуйян. После посадки, когда лайнер направлялся к терминалу, в салоне загорелся powerbank, находившийся в ручной клади одного из пассажиров.

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