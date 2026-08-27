Более 17 часов: поезда 'Укрзализныци' массово задерживаются из-за атак РФ

Больше всего задерживается в настоящее время поезд по маршруту Сумы – Киев.

Из-за боевых действий в Украине задерживаются десятки поездов дальнего следования. Прогноз времени отправления/прибытия является ориентировочным и может изменяться, сообщили в "Укрзализныце".

Самая сложная ситуация сложилась с поездом №775/776 Сумы – Киев. Его задержка составляет 17 часов 15 минут. Значительно от графика также отстает поезд №93/94 Харьков – Хелм, который задерживается на 11 часов 30 минут.

Еще один харьковский рейс №21/22 до Львова – движется с задержкой более 9 часов. Поезда из Харькова в Одессу, из Житомира в Одессу, из Запорожья во Львов и Ясино, а также из Кривого Рога в Киев задерживаются примерно на 7–8 часов.

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Среди других рейсов с большими задержками:

№37/38 Запорожье – Киев – более 7 ч;

№53/54 Днепр – Одесса – почти 7 часов;

№79/80 Днепр – Львов – почти 7 ч.;

№119/120 Днепр – Хелм – почти 7 часов;

№765/766 Одесса – Киев – 6 ч. 40 мин.;

№83/84 Днепр – Мукачево – 6 ч. 22 мин.;

№285/286 Днепр – Львов – 6 ч. 22 мин.

Обратные рейсы также задерживаются. В частности, №119/120 Хелм – Днепр и №79/80 Львов – Днепр имеют задержку более 7 часов, а №147/148 Одесса – Житомир – более 6 часов.

Еще ряд поездов в настоящее время задерживается на 3–5 часов. В частности, речь идет о рейсах из Солотвино, Ясини, Львова, Черновцов, Ужгорода, Хелма и Перемышля. В то же время часть других поездов имеет меньшие задержки – от нескольких минут до двух часов.

Атака РФ на Украину – последние новости

Ночью 27 августа Россия атаковала Украину двумя противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" и 258 ударными дронами. Силы ПВО сбили семь баллистических ракет "Искандер-М/KN-23". По данным ВВС ВСУ, основными направлениями удара стали Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская и Запорожская области.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в двух районах Киева зафиксировали падение российского БПЛА и обломков, в частности в Печерском и Голосеевском.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российская армия атаковала беспилотником торговый центр в Основянском районе Харькова. Известно об одном погибшем, есть пострадавшие.

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