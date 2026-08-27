Одесса более 7 часов находилась под массированной атакой: в городе разрушения и пожары

Повреждены объекты инфраструктуры, элеватор и жилой дом.

В ночь на 27 августа Одесса и Одесская область более 7 часов находились под массированной комбинированной атакой российских оккупантов. Как сообщает корреспондент УНИАН, взрывы и стрельба были слышны в Одессе в течение всей ночи.

"Более 7 часов Одесская область находилась под массированной комбинированной атакой врага. В течение всей ночи россияне целенаправленно наносили ракетные и дронные удары по гражданской инфраструктуре региона", – подчеркнул глава Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, повреждены 16-этажный жилой дом, два учебных заведения и частный дом. Разрушениям также подверглись объекты инфраструктуры, территория элеватора, гаражи и автомобили жителей. По предварительным данным, пострадавших нет.

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На местах ударов работают все экстренные и коммунальные службы. Правоохранительные органы документируют последствия военных преступлений, совершенных Российской Федерацией против мирного населения Одесской области.

Как уточнил глава Одесской городской администрации Сергей Лысак, почти всю ночь и утро враг терроризировал Одессу. В городе в результате атаки повреждены инфраструктура, учебное заведение и многоэтажный дом.

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, в результате попаданий в нескольких местах региона вспыхнули пожары. Огонь охватил крышу гаража и сухую траву, а также хозяйственные постройки на территории автозаправочной станции.

"В других местах повреждены окна, фасад и крыша 16-этажного жилого дома, частный дом с гаражом, здание учебного заведения и стоящие рядом автомобили", – рассказали спасатели.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, также зафиксированы повреждения объектов портовой инфраструктуры, поврежден фасад и остекление одного из корпусов колледжа и т. д. Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обновлено в 10:15. Затем Лысак сообщил, что уже известно о трех пострадавших в результате атаки на Одессу. Это мужчины в возрасте 24, 25 и 49 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Сейчас все коммунальные и оперативные службы продолжают работать на местах, отметил чиновник.

Атаки на Одесскую область – последние новости

Как писал УНИАН, ночью 25 августа российская армия атаковала дронами международный пункт пропуска "Виноградовка" в Одесской области, расположенный на границе с Молдовой. В результате удара была повреждена инфраструктура – пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт был приостановлен.

Также ночью 21 августа был атакован международный пункт пропуска "Табаки", где были повреждены здания и сооружения, возникли пожары. Движение транспорта и людей через этот пункт пропуска также некоторое время не осуществлялось.

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