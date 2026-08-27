Авария Gripen больно ударила по шведскому гиганту: акции Saab катятся в бездну

Акции Saab резко упали после крушения венгерского истребителя Gripen, но проблемы шведского оборонного гиганта на бирже начались ещё до катастрофы.

Авиакатастрофа истребителя Gripen венгерских ВВС заметно повлияла на акции шведской оборонной компании Saab. После новостей о катастрофе котировки компании пошли вниз, хотя до этого акции уже шесть торговых дней подряд теряли в цене, пишет Világgazdaság.

После сообщения об аварии акции Saab сначала находились примерно на 0,8% выше предыдущего закрытия, однако впоследствии опустились примерно на 0,7%. По итогам торгов в понедельник акции Saab B стоили 642,20 шведских крон, потеряв за день 1,98%.

Падение началось ещё до аварии. С 17 августа акции Saab дешевели в ходе каждой торговой сессии. Для сравнения: 14 августа они закрылись на уровне 692,70 крон. Таким образом, к понедельнику котировки упали более чем на 7%.

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Катастрофа венгерского истребителя произошла на фоне этого длительного снижения, однако рынок оперативно отреагировал на новость. После позитивного открытия торгов акции быстро перешли в минус.

Уже во вторник шестидневная серия падения прервалась. Акции Saab закрылись на уровне 642,50 крон, что означало символический рост примерно на 0,05%.

Что известно об аварии Gripen

Истребитель Gripen C венгерских ВВС потерпел крушение недалеко от Сольнока. Пилот успел катапультироваться. Причина катастрофы в настоящее время устанавливается. Компания Saab заявила о готовности помочь венгерским властям в расследовании обстоятельств аварии.

Теперь внимание может быть приковано не только к причинам падения самолета, но и к дальнейшей судьбе программы Gripen и реакции инвесторов. В то же время незначительный рост акций во вторник пока выглядит лишь как кратковременная пауза после существенного предыдущего падения, а не как признак полного восстановления котировок.

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