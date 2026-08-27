Авария Gripen больно ударила по шведскому гиганту: акции Saab катятся в бездну

Авиакатастрофа истребителя Gripen венгерских ВВС заметно повлияла на акции шведской оборонной компании Saab. После новостей о катастрофе котировки компании пошли вниз, хотя до этого акции уже шесть торговых дней подряд теряли в цене, пишет Világgazdaság.
После сообщения об аварии акции Saab сначала находились примерно на 0,8% выше предыдущего закрытия, однако впоследствии опустились примерно на 0,7%. По итогам торгов в понедельник акции Saab B стоили 642,20 шведских крон, потеряв за день 1,98%.
Падение началось ещё до аварии. С 17 августа акции Saab дешевели в ходе каждой торговой сессии. Для сравнения: 14 августа они закрылись на уровне 692,70 крон. Таким образом, к понедельнику котировки упали более чем на 7%.
Катастрофа венгерского истребителя произошла на фоне этого длительного снижения, однако рынок оперативно отреагировал на новость. После позитивного открытия торгов акции быстро перешли в минус.
Уже во вторник шестидневная серия падения прервалась. Акции Saab закрылись на уровне 642,50 крон, что означало символический рост примерно на 0,05%.
Что известно об аварии Gripen
Истребитель Gripen C венгерских ВВС потерпел крушение недалеко от Сольнока. Пилот успел катапультироваться. Причина катастрофы в настоящее время устанавливается. Компания Saab заявила о готовности помочь венгерским властям в расследовании обстоятельств аварии.
Теперь внимание может быть приковано не только к причинам падения самолета, но и к дальнейшей судьбе программы Gripen и реакции инвесторов. В то же время незначительный рост акций во вторник пока выглядит лишь как кратковременная пауза после существенного предыдущего падения, а не как признак полного восстановления котировок.