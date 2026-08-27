На месте Каховского моря формируется гигантский заповедник, – ученый

Особенность этой территории заключается в том, что там нет городов, сел и полей, которые бы мешали созданию заповедника.

На месте уничтоженного россиянами Каховского водохранилища формируется огромная природная территория площадью около 215 тысяч гектаров. Она может получить статус крупнейшего природно-заповедного массива Украины.

Об этом в комментарии Интенту рассказал заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Иван Мойсиенко.

Отвечая на вопрос, может ли на месте бывшего водохранилища быть создана одна из крупнейших природоохранных территорий Украины, он заявил: "Не одна из крупнейших, а самая крупная".

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По словам Мойсиенко, площадь бывшего Каховского водохранилища, которое также называют Каховским морем, составляет примерно 215 тысяч гектаров. Особенность этой территории заключается в том, что, в отличие от многих других крупных природоохранных объектов, здесь практически нет населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

"215 тысяч гектаров – это сугубо природная территория. Там нет полей, нет сел, нет городов", – подчеркнул ученый.

Именно это обстоятельство, по его мнению, создает уникальные возможности для формирования масштабной природоохранной территории.

Что происходит на территории бывшего Каховского водохранилища

6 июня 2023 года российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС. Украина и международные правозащитники квалифицируют этот акт как военное преступление, теракт и экоцид. Однако за три года дно водохранилища заросло густым молодым ивовым и тополиным лесом, высота деревьев в котором достигает нескольких метров.

Как считают специалисты, ивово-тополиные леса создают благоприятные условия для существования большого количества видов растений и животных. Поэтому их распространение на территории бывшего водохранилища может стать важным элементом масштабного восстановления природы.

По мнению ученого Ивана Мойсиенко, такие леса имеют важное природоохранное значение не только для Украины, но и для Европы. Это редкая экосистема, которая формируется на границе водных и наземных сред.

Мойсиенко предложил оставить около 200 тысяч гектаров бывшего водохранилища дикой природе и использовать эту территорию для восстановления Великого Луга. Остальную часть территории, согласно его концепции, можно было бы использовать для создания нескольких небольших водохранилищ.

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