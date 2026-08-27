Силы обороны ракетами поразили командные пункты россиян в Донецке: Генштаб раскрыл детали

Также был нанесен удар по скоплениям живой силы оккупантов в двух районах.

26 августа и в ночь на 27 августа подразделения Сил обороны нанесли удар по ряду важных объектов российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в районе города Донецка ракетами воздушного базирования были поражены основной и запасной командные пункты россиян.

Кроме того, в районе Чонгара Херсонской области другими средствами были поражены ремонтно-восстановительное подразделение противника и пункт управления БПЛА в Оленевке во временно оккупированном Крыму.

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Кроме того, как сообщили в Генштабе, нанесены удары по скоплениям живой силы оккупантов в районах Новопетровки Запорожской области и Восходе (временно оккупированный Крым).

В то же время, как отмечается, по результатам анализа дополнительных данных установлено, что 25 августа в результате поражения нефтеперерабатывающего завода "Афипский" в Краснодарском крае РФ подтверждены повреждения технологической установки ЭЛОУ АТ, установки газофракционирования и участка трубопровода.

Вчерашняя атака на Донецк – что известно

Как сообщал УНИАН, 26 августа временно оккупированный Россией Донецк подвергся атаке. В сети распространилась информация, что по городу нанесли удар 13 ракетами "Фламинго".

Мониторинговые каналы писали о попаданиях в разных районах Донецка. Больше всего ударов, согласно их данным, пришлось на район "Донецк-Сити". Также сообщалось о взрывах вблизи железнодорожного вокзала и "Донбасс Арены".

Предварительно речь шла как минимум о пяти ракетных ударах, после которых могла последовать повторная серия взрывов.

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