Четыре страны ЕС требуют использовать замороженные активы РФ в интересах Украины, - FT

Предыдущая попытка реализовать такой план провалилась из-за позиции Бельгии.

Швеция, Нидерланды, Испания и Польша призывают Брюссель возобновить работу над использованием более 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования Украины.

Как пишет Financial Times, коалиция стран готовит письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить работу над механизмом использования этих средств, а также над альтернативными юридическими и техническими решениями, которые могли бы преодолеть сопротивление Бельгии.

"Сейчас самое время начать новое обсуждение того, как мы можем в дальнейшем использовать замороженные российские активы в интересах Украины и нас самих", – заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

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По словам одного из собеседников FT, страны фактически призывают Еврокомиссию провести техническую работу, необходимую для использования активов и снижения бюджетных потребностей Киева.

Предыдущая попытка реализовать такой план провалилась из-за позиции Бельгии, которая опасается юридической мести со стороны России и финансовых рисков. В частности, Брюссель опасается, что в случае судебных исков со стороны Москвы именно Бельгии придется нести ответственность за возможное возвращение активов.

"Пока что никто не предложил нового варианта, который бы не столкнулся с теми же политическими барьерами, что существовали в декабре", – сказал представитель ЕС, знакомый с внутренними обсуждениями.

В то же время он отметил, что юридические предложения можно доработать, и при изменении политических условий они могут получить шанс на принятие.

Украина давно призывает ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования своей обороны. Доходы от средств, хранящихся в Euroclear, уже направляются на поддержку кредита Украине в размере до 50 млрд евро, согласованного в 2024 году.

В то же время в Евросоюзе опасаются, что Украине понадобится больше денег. В прошлом году страны ЕС согласовали кредит в размере 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом блока, в качестве альтернативы плану по использованию российских активов. Однако, по словам Стенергард, "очевидно, что этого недостаточно".

Новая инициатива возникла на фоне дискуссий о следующем семилетнем бюджете Евросоюза. Некоторые дипломаты считают, что дополнительное финансирование Украины может стать частью этих переговоров и усилить давление на страны ЕС в поиске новых источников средств.

Замороженные активы России – последние новости

В январе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что полная конфискация государственных активов РФ, замороженных на территории Европейского Союза, станет актом войны.

В мае стало известно, что Нидерланды намерены возобновить обсуждение вопроса об использовании до 210 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины и финансирования её обороны в 2027 году.

Министр иностранных дел, по европейским делам и сотрудничеству в области развития Королевства Бельгии Максим Прево недавно заявил, что в Бельгии не видят готовности других стран разделить ответственность за риски, которые могут возникнуть в случае конфискации замороженных российских активов, поэтому предлагают использовать эти активы в качестве рычага давления на переговорах с Россией.

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