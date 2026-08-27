В Украине могут ограничить доступ к госуслугам для уклонистов и лиц в СЗЧ, – депутат

Существует инициатива, направленная на то, чтобы эти категории людей испытывали "неудобства" при пользовании услугами, предоставляемыми государством.

В Украине хотят ввести новые ограничения для мужчин, которые длительное время уклоняются от службы в армии, и тех, кто самовольно покинул часть. Об этом народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал в эфире Эспрессо.

По его словам, в настоящее время стоит вопрос о военных, самовольно покидающих часть (СЗЧ), а также о мужчинах, уклоняющихся от призыва с начала полномасштабного вторжения.

"Нам нужно что-то сделать, чтобы уменьшить этот разрыв. Что касается уклонистов, то это та часть людей, которая в течение полномасштабной войны не появляется в центрах комплектования и не становится на учет", – сказал он.

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Он рассказал, что с учетом предложений, выдвинутых предыдущим министром, существует инициатива сделать так, чтобы эти категории людей испытывали "некомфортную жизнь" с точки зрения пользования услугами, предоставляемыми государством.

"Есть идея принять соответствующие изменения, как говорится, сделать жизнь некомфортной с точки зрения пользования теми или иными услугами, которые предоставляет государство. Можно ограничить куплю-продажу, ограничить управление транспортным средством, можно ограничить доступ к банковским услугам. Вот все эти услуги, которые именно предоставляет государство. Я не говорю о каких-либо силовых методах, выламывании дверей, таскании кого-то куда-то – я сам не являюсь сторонником этого", – пояснил депутат.

Он также подчеркнул, что в обществе существует соответствующий спрос на справедливую мобилизацию.

"Но при этом у нас есть часть людей, которая уклоняется. По сути, она просто не хочет воевать, и это тоже нужно уже как-то признать. Ну, а государство – это такой институт, который должен заботиться именно о безопасности Украины в целом", – подытожил он.

Наказание для уклонистов и тех, кто самовольно покинул часть – что обсуждается

Как сообщал УНИАН, в начале июня Федиенко говорил, что обсуждается идея вернуться к механизму блокировки банковских карт и водительских удостоверений мужчин призывного возраста, уклоняющихся от мобилизации и игнорирующих повестки.

Федиенко не исключал, что будет создан реестр уклонистов. При этом он добавил, что над этим вопросом еще работает Министерство обороны. По его словам, таким образом будет формироваться отдельная политика в отношении уклонистов.

Он подчеркнул, что для этого необходимо внести изменения в законодательство. Он напомнил, что в свое время комитет ВР поддержал такие изменения, но они не были проголосованы в сессионном зале – парламент их "провалил".

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