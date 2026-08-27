Украина запустила по России тысячу воздушных шаров: The Economist раскрыл новую тактику

Воздушные шары могут переносить беспилотники на десятки километров и запускать их с большой высоты.

Украина активно экспериментирует с воздушными шарами в войне против России, превращая их в необычное средство для расширения возможностей беспилотников. Новые технологии могут позволить украинским дронам преодолевать значительно большие расстояния и атаковать российские объекты вдали от линии фронта, пишет The Economist.

Воздушные шары используются в войнах уже более двух столетий. Сначала их применяли для наблюдения, а впоследствии – в качестве аэростатных заграждений и средств разведки. Украина же пытается найти для них новое применение.

По сообщениям, с осени Украина запустила на территорию России более 1000 воздушных шаров. Они могут выполнять различные задачи: сбрасывать небольшие боеприпасы, заставлять российскую противовоздушную оборону тратить ресурсы на ложные цели и обеспечивать радиосвязь с беспилотниками.

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Самое интересное направление – использование аэростатов в качестве своеобразного воздушного "такси" для дронов.

Воздушный шар способен поднять беспилотник на значительную высоту и перенести его часть пути за счет ветра. После этого дрон можно выпустить в нужном районе. На высоте до 18 километров он может планировать на значительное расстояние, прежде чем включить двигатели.

Украинские военные, вероятно, работают над этой технологией уже более года. В марте 2025 года появилось фото беспилотника, подвешенного к аэростату украинского производства.

В сентябре российские Telegram-каналы и чиновники сообщали о большом количестве воздушных шаров, которые были замечены примерно одновременно с атаками беспилотников в глубоком тылу России.

А в мае украинские военные, по сообщениям, использовали воздушный шар для транспортировки американского беспилотника Hornet. Аппарат якобы пролетел на аэростате около 42 километров, после чего его выпустили на высоте примерно 8 километров.

Это позволяет экономить заряд аккумулятора. По приведенным данным, во время транспортировки дрон израсходовал лишь около 5% заряда батареи на работу электроники. Таким образом, почти весь заряд остался для выполнения основной задачи.

Отмечается, что обычная дальность полета Hornet с наземного старта составляет около 150 километров. Использование воздушного шара потенциально может увеличить этот показатель примерно вдвое.

Пока что технология рассчитана преимущественно на лёгкие беспилотники. Однако использование аэростата в качестве воздушного ретранслятора связи может открыть дополнительные возможности даже для аппаратов, которые не способны полностью автономно выполнять задачи.

Россия также экспериментирует с воздушными шарами, однако здесь важную роль играет погода. Направление ветров может существенно влиять на то, куда именно переместится аэростат.

Война и дроны – новые технологии

Как сообщал УНИАН, Украина стремительно создает уникальный арсенал для постоянно меняющейся войны, оснащая свои Вооруженные Силы дронами, роботами и автономными перехватчиками, предназначенными для обнаружения и поражения российских угроз с минимальным привлечением людей.

У Украины значительно меньше военных, чем у России, поэтому она все активнее использует дроны и роботизированные системы. Они позволяют выполнять часть задач без привлечения военных на линию фронта, где даже обычная работа может быть смертельно опасной.

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