Подводные лодки РФ 'засветились' в водах Великобритании: что они там делали

Не исключено, что РФ таким образом готовится к предстоящим диверсиям.

Российские специализированные подводные лодки проводили обследование критически важной подводной инфраструктуры в британских водах и вокруг них. Об этом свидетельствует отчет Исследовательской службы Конгресса, пишет UK Defence Journal.

В отчете говорится о раскрытии британским правительством в апреле 2026 года информации о скрытых усилиях России "вести гибридную войну против Великобритании и её союзников", используя специализированные подводные лодки для изучения критически важной подводной инфраструктуры.

Исследователи предполагают, что такие исследования со стороны РФ, возможно, направлены на подготовку к будущим диверсиям.

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Отмечается, что задействованные суда принадлежат Главному управлению глубоководных исследований России, известному как ГУГД. Это специализированное подразделение российских Вооруженных сил, подчиняющееся непосредственно Министерству обороны.

В отчете указывается, что ГУГД эксплуатирует ряд специализированных подводных лодок, подводных и надводных судов, а его основными задачами являются разведка и сбор морской разведывательной информации, включая наблюдение за иностранными военно-морскими активами и управление подводными системами наблюдения. Оно также может иметь возможность выводить из строя подводную инфраструктуру.

По словам экспертов, обеспокоенность в отношении морского дна не ограничивается британскими водами, поскольку американские власти и НАТО предупредили союзников в 2023 и 2024 годах, что Россия активно проводит картографирование подводной инфраструктуры. В отчете напомнили, что в декабре 2025 года и январе 2026 года было выявлено по меньшей мере шесть случаев подозрения в саботаже или повреждении кабелей в Балтийском море. В нескольких случаях суда якобы тащили якоря по морскому дну.

Операции РФ в отношении подводных кабелей в Европе

Как сообщал УНИАН, Россия располагает "достаточно хорошей картой" важнейшей сети подводных кабелей Великобритании. Хотя Великобритания отделена от Европы всего 34 километрами воды, сеть кабелей и трубопроводов соединяет их между собой. Эти линии передают важнейшие гражданские и военные коммуникации, электричество и газ – то, на чём держится жизнь на островах. Но постоянно следить за сотнями километров подводных кабелей сложно, что делает их уязвимыми для диверсий.

В апреле правительство Великобритании предупредило Россию о "серьезных последствиях", если Москва продолжит угрожать британской подводной инфраструктуре в Атлантическом океане, а также раскрыло подробности сорванной российской операции.

Тогдашний министр обороны Великобритании Джон Хили отметил, что Лондон зафиксировал рост российской активности в Северной Атлантике. Военные операции против российских подводных лодок, в которых было задействовано более 500 британских военнослужащих, длились более месяца.

Кроме того, Хили подчеркнул, что сделал это заявление, чтобы "привлечь внимание к этой российской деятельности". И обратился лично к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, заявив, что Великобритания "все видит".

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