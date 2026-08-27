Число пропавших без вести украинцев в Непале возросло: в МИД рассказали детали

Поисковые группы получили полную информацию обо всех украинцах, с которыми не удается установить связь.

Число украинцев, пропавших без вести в Непале из-за масштабных внезапных наводнений и оползней, возросло.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины. Отмечается, что среди пропавших более 400 местных жителей и более 700 туристов из 30 стран.

"Среди них – 55 граждан Украины. Это две туристические группы из 47 и 7 украинцев, а также одна гражданка Украины в составе иностранной туристической группы", – уточнили в МИД.

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Также отмечается, что, по сообщениям местных властей, в общей сложности в зоне стихийного бедствия погибло не менее 165 человек. В МИД сообщили, что информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших нет.

"Поисково-спасательные операции продолжаются. Доступ ко многим районам стихийного бедствия затруднен из-за погодных условий. Местные органы предупреждают о возможности повторных наводнений и оползней", – подчеркнули в министерстве.

Посольства Украины в Индии и Китае разместили рекомендации по безопасности на своих официальных платформах, а украинские дипломаты находятся на постоянной связи с непальскими спасателями и родственниками пропавших без вести, а также с иностранными дипломатами для координации международных усилий по поиску туристических групп.

В МИД отметили, что поисковые группы и официальные власти стран, через которые осуществляется передача информации, получили от украинских дипломатических представительств полную информацию обо всех украинцах, с которыми не удается установить связь.

Непосредственно в зону стихийного бедствия также отправилась группа сотрудников посольства Украины в Индии. К работе подключен консул Украины в Непале.

Стихийное бедствие в Непале

Как сообщал УНИАН, утром 26 августа в результате внезапного наводнения и селевого потока на границе между Непалом и Тибетом погибло и пропало без вести много людей.

Наводнение охватило район Расува к северу от столицы Непала Катманду. Потоки воды и грязи смыли дома, дороги и мосты, а также повредили энергетическую инфраструктуру.

После этого в МИД сообщили о поступлении информации об обрыве связи с туристической группой из 46 граждан Украины.

По состоянию на вчерашний вечер, по данным Туристической полиции Непала, 53 гражданина Украины считались пропавшими без вести.

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