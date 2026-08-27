100-летняя жительница Ривне раскрыла главный секрет своего долголетия

Жительница города Ривне Екатерина Громаченко, которая недавно отметила столетний юбилей, поделилась секретом долголетия.

Как сообщает Ривненский горсовет, по словам юбилярши, секрет ее долголетия заключается в любви к близким людям.

"Екатерина Ивановна убеждена: любить тех, кто рядом, – залог долгой жизни. О чем она постоянно напоминает своим родным", – говорится в сообщении.

Видео дня

Женщина родилась 25 августа 1926 года в Одесской области. Получила специальность энтомолога, работала в санитарно-эпидемиологической службе. Вместе с мужем и сыном некоторое время жила в Германии, а с 1973 года семья поселилась в городе Ривне, где она продолжила работать в городской санитарно-эпидемиологической станции – до выхода на пенсию.

Сегодня самая большая радость женщины – ее семья: сын, двое внуков и четверо правнуков.

"Между ней и самой младшей правнучкой – 99 лет", – говорится в сообщении.

Секреты долголетия от столетней американской пары

101-летний американец Джон Кэрролл и его 100-летняя жена Джерри назвали пять простых секретов долголетия. В частности, они советуют не отказывать себе в вкусной еде, любить и заботиться друг о друге, как можно дольше оставаться независимыми, ежедневно заниматься физической активностью и не изолировать себя от других людей.

Вас также могут заинтересовать новости: