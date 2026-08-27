100-летняя жительница Ривне раскрыла главный секрет своего долголетия

Разница в возрасте между юбиляршей и самой младшей правнучкой составляет 99 лет.

Жительница города Ривне Екатерина Громаченко, которая недавно отметила столетний юбилей, поделилась секретом долголетия.

Как сообщает Ривненский горсовет, по словам юбилярши, секрет ее долголетия заключается в любви к близким людям.

"Екатерина Ивановна убеждена: любить тех, кто рядом, – залог долгой жизни. О чем она постоянно напоминает своим родным", – говорится в сообщении.

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Женщина родилась 25 августа 1926 года в Одесской области. Получила специальность энтомолога, работала в санитарно-эпидемиологической службе. Вместе с мужем и сыном некоторое время жила в Германии, а с 1973 года семья поселилась в городе Ривне, где она продолжила работать в городской санитарно-эпидемиологической станции – до выхода на пенсию.

Сегодня самая большая радость женщины – ее семья: сын, двое внуков и четверо правнуков.

"Между ней и самой младшей правнучкой – 99 лет", – говорится в сообщении.

Секреты долголетия от столетней американской пары

101-летний американец Джон Кэрролл и его 100-летняя жена Джерри назвали пять простых секретов долголетия. В частности, они советуют не отказывать себе в вкусной еде, любить и заботиться друг о друге, как можно дольше оставаться независимыми, ежедневно заниматься физической активностью и не изолировать себя от других людей.

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